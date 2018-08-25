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Ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'dan komşu ülkelere göç edenlerin sayısında son günlerde ciddi artış var. Birlşemiş Milletler'e bağlı çalışan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) durumun 2015 yılında Akdeniz'de yaşanan mülteci krizine benzer bir noktaya doğru gittiği uyarısında bulundu.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Venezuela'nın komşu ülkelerle sınırlarında yaşananların bölgenin yardıma ihtiyacı olduğuna dair uyarı işaretleri olduğunu söyledi.

Millman "Durum, dünyanın diğer yerlerinde, özellikle Akdeniz'de olduğu gibi bir krize doğru gidiyor. Zor durumlar çok hızlı şekilde krizlere dönüşebiliyor ve buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Venezuela'ya komşu ülkeler, göçmen akışını kontrol edebilmek için yeni kısıtlamalar getiriyor.

Peru daha önce sadece kimlik göstererek ülkeye girişlerine izin verdiği Venezuelalılara bugünden itibaren sınır geçişlerinde pasaport zorunluluğu getirdi.

Uygulamaya takılmak istemeyen yüzlerce Venezuelalı dün gece otobüslerle Peru'ya geçti.

Ekvador hükümeti de benzer bir girişimde bulunmuştu ancak insan hakları grupları kararı mahkemeye götürdü ve mahkeme kararı bozdu.

Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Roraima eyaletinin sınırı kapatma girişimi de mahkeme tarafından engellendi.

2014'ten bu yana 2 milyondan fazla Venezuelalı ülkesini terk etti.

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'5 gündür yoldayız'

Pasaport kontrolü başlamadan Peru'ya geçmek isteyen Venezuelalılar, dün zamanla yarışarak Peru sınırındaki Tumbes'e ulaştı.

AFP'ye konuşan 18 yaşındaki Jonathan Zambrano 5 gündür yollarda olduklarını söyledi.

Sadece Cuma günü, 2 bin 500'den fazla Venezuelalı, sınır kasabası Aguas Verdes'ten Peru'ya geçti. İki ülke arasındaki ana sınır geçişi Tumbes'te de binlerce kişinin beklediği belirtiliyor.

Ülkede ciddi şekilde gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in araştırmasına göre Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 83 bine ulaştı.

Fiyatlar ortalama her 26 günde bir ikiye katlanıyor. Bu yüzden halk gıda ve hijyen malzamesi gibi günlük ihtiyaçları almakta dahi zorlanıyor.

870 bin Venezuelalı Kolombiya'ya geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bölgedeki diğer ülkelerin Venezuelalılara kapılarını açarak, Avrupa'dakine benzer bir durumun yaşanmadını önlediklerini belirtti.

UNHCR'den Chiara Cardoletti "Bir kıtanın kapılarını yardıma muhtaç insanlara açtığına şahit oluyoruz" dedi.

BM verilerine göre sadece Kolombiya'da 870 bin Venezuelalı bulunuyor.