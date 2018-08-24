ABD ve Meksika arasında KFC'den yatak odasına çıkan 180 metrelik uyuşturucu tüneli

Telif hakkı Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption Tünelde Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu taşındığı tahmin ediliyor

ABD'nin Arizona eyeletinde, eski bir KFC şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan ve uyuşturucu kaçırmak için kullanılan 180 metrelik gizli bir tünel bulundu.

San Luis Rio Colaroda'da açığa çıkarılan 6.7 metre derinlikteki tünelin tavan yüksekliğinin 1.5 metre, genişliğinin de 90 santimetre olduğu belirtiliyor.

Binanın sahibi gözaltına alındı.

Bir milyon dolarlık uyuşturucu

Tünelin varlığı, geçen hafta Ivan Lopez adlı bir kişinin arabasında bir milyon dolarlık uyuşturucu bulunmasıyla ortaya çıktı.

Araçta, 118 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 3 kilo fentanil ve 19 kilo eroin bulundu.

Telif hakkı Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption KFC'nin havadan görünümü

Lopez'in evini arayan polis memurları, yatağın altında başlayan tünelin sınırın karşı tarafındaki eski tavuk lokantasının mutfağına çıktığını gördü.

Uyuşturucuların, sınırdan iplerle çekilerek taşındığı tahmin ediliyor.

İki yıl önce de San Diego'da yaklaşık 800 metrelik bir tünel bulunmuştu.

Telif hakkı Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption Tünelin duvarları

Amerikalı yetkililer, şimdiye kadar açığa çıkarılanların en büyüğü dedikleri bu tünelden "görülmedik miktarlarda" kokain ve esrar taşındığını açıklamışlardı.

ABD sınır muhafızları, Temmuz ayında toplam 15 kilo eroin, 12 kilo kokain, 327 kilo metamfetamin ve 1900 kilo hintkeneviri ele geçirdi.