Telif hakkı Getty Images Image caption Diciotti gemisinde bekletilen göçmenler

Geçen hafta Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalya'nın Catania limanına getirilen göçmenler, hafta başından beri gemiden inmelerine izin verilmemesini protesto amacıyla açlık grevine başladı.

15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait Diciotti gemisine alınan 190 göçmenden yalnızca 13'ü, acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için İtalya'nın Lampedusa adasına götürülmüştü. Günlerce denizde güvenli liman açılmasını bekleyen gemiye en yakın ülkeler olan İtalya ve Malta, limana yanaşma izni vermemişti.

Sonunda geçen Pazartesi günü geminin İtalya'nın Sicilya adasındaki Catania limanına yanaşmasına onay çıktı ancak bu kez de göçmenlerin karaya inmesine izin verilmedi. İtalyan hükümeti, diğer AB ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece gemideki 177 kişinin İtalya'ya girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gelen tepkiler üzerine, yalnızca gemideki 27 refakatçisiz çocuğun geçen Çarşamba akşamı karaya çıkmasına izin çıktı. Halen Catania limanındaki gemide bulunan 150 kişiden bazıları ise bu durumu protesto etmek için açlık grevine başladı.

Muhalefetteki Demokratik Parti'den Senatör Davide Faraone, yaptığı görüşmelerin sonucunda "Diciotti gemisindeki göçmenlerin açlık grevine başladığını haber aldım" dedi. İtalyan basını, açlık grevinin bu sabah başladığını yazdı.

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Salvini: İstediklerini yapsınlar!

Hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Facebook üzerinden bir açıklama yaptı ve "Diciotti'deki göçmenler açlık grevi mi yapıyor? İstediklerini yapsınlar, ben fikrimi değiştirmiyorum. İtalya'da 5 milyon kişi mutlak FAKİRLİK içinde yaşıyor, her gün açlık grevi yapıyorlar… Benim için önce İtalyanlar geliyor" dedi.

Sol partilerin ve sendikaların temsilcileri, insan hakları örgütleri ve bazı vatandaşlarsa Catania limanına giderek hükümetin göçmen karşıtı politikalarını protesto ediyor. Başta İçişleri Bakanı Salvini olmak üzere hükümet, zayıf durumdaki göçmenler üzerinden siyasi kazanç elde etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Bu arada Sicilya'daki Agrigento Savcılığı, Diciotti gemisinden inmesine izin verilmeyen kişilerin "yasa dışı şekilde alıkonulduğu" suçlamasıyla soruşturma açtı. Savcılığın soruşturmasında henüz doğrudan suçlanan kimse bulunmuyor ve soruşturmanın muhatabı "bilinmeyen kişiler" olarak anılıyor.

İçişleri Bakanı Salvini bu konuda da sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "Savcılık, Catania limanında durdurulan Diciotti gemisiyle ilgili "bilinmeyen kişilere" karşı, yasa dışı şekilde alıkoyma ve adam kaçırma soruşturması yürütüyormuş. Bilinmeyen kişileri değil BENİ SORUŞTURUN! İtalya'ya KAÇAKLARIN girmesini istemeyen benim. Dostlarım, beni tutuklarlarsa ziyaretime gelir misiniz? :D #benitutuklayın" yazdı.

AB'ye yıllık katkı payını ödememe tehdidi

Öte yandan, İtalyan hükümeti ile AB arasında göç konusundaki anlaşmazlık da karşılıklı atışmaya dönüştü. Koalisyon hükümetinin diğer ortağı olan 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Diciotti gemisindeki göçmenlerin AB ülkeleri arasında paylaştırılmasını isteyerek aksi halde İtalya'nın AB bütçesine yaptığını iddia ettiği 20 milyar euro'luk katkıyı ödememe tehdidinde bulundu. Di Maio'nun bu tehdidine Avrupa Komisyonu'ndan karşılık geldi. Komisyon Sözcüsü Alexander Winterstein, "Avrupa Birliği, tehditlere göre değil, bağlı olduğu kurallara göre hareket eder. Tehditler ve yapıcı olmayan yorumlar bizi çözüme yaklaştırmaz" dedi.