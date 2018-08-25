ABD, Filistin'e yaptığı 200 milyon dolarlık yardımı kesiyor

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını Filistin'de protestolara neden olmuştu, Aralık 2017.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Trump'ın "Fonların ABD çıkarlarına uygun şekilde harcanmasına yönelik" değerlendirme toplantısı sonrası bu kararı verdiğini açıkladı.

Sözcü bu kaynakların daha "yüksek önceliği olan projelere" kaydırılacağını belirtti ancak hangi projeler olduğu konusunda detay vermedi.

Sözcü Gazze'deki Hamas kontrolünün buradaki sivillerin de hayatını tehlikeye attığını ve kararın bunları göz önünde bulundurarak alındığını belirtti.

ABD yıl başında Birleşmiş Milletler aracılığıyla Filistin'e yaptığı yardımın 65 milyon dolarlık kısmını askıya almıştı.

Filistin yönetimi ve BM daha önce de ABD'ye bu yardımların kesilmesinin Batı Şeria ve Gazze'de günlük yaşam üzerinde çok kötü etkileri olacağı uyarısında bulunmuştu.

Filistin'den karara tepki geldi. İnsan Hakları Aktivisti ve Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Hanan Aşravi kararın "sorumsuzca ve ahlaksızca" olduğunu söyledi ve Trump yönetimini Filistin'e santaj yapmakla suçladı.

Filistin yönetimi, ABD'nin Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Washington'ın barış görüşmelerinde yeri olamayacağını söylüyor.