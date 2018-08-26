Günlerdir gemide mahsur bırakılan 137 göçmenin İtalya'ya girişine izin verildi, İçişleri Bakanı hakkında soruşturma açıldı

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Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin İtalya'ya girmesine izin vermeyerek günlerdir bir gemide mahsur bırakan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında görevini kötüye kullanma, insanları yasadışı şekilde alıkoyma ve adam kaçırma suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

10 günden uzun süredir denizde bekletilen göçmenlerse, İtalya'daki Katolik Kilisesi, Arnavutluk ve İrlanda'nın kabul etmesiyle dün gece karaya inebildi.

Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 190 göçmen 15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait Diciotti gemisine alınmıştı. Ancak en yakın güvenli limanlar olan Malta ve İtalya, geminin kendi limanlarına yanaşmasına günlerce izin vermemişti.

İtalya'ya ait bir geminin İtalyan limanlarına girişine izin verilmemesi ülkede büyük tepki çekmiş ve sonunda hükümet geçen Pazartesi günü, göçmenleri taşıyan Diciotti gemisinin Sicilya adasındaki Catania limanına yanaşmasına izin vermişti.

Ancak bu kez de göçmenlerin gemiden inerek karaya çıkmasına izin verilmiyordu. Yalnızca hasta ve çocukların gemiden inmesine izin verilirken, 137 kişi 10 günden uzun süredir gemide mahsur kalmıştı.

Başta İçişleri Bakanı Matteo Salvini olmak üzere milliyetçi-popülist koalisyon hükümeti, göçmenlerin diğer AB ülkeleri tarafından kabul edilmemesi halinde İtalya'ya girişlerine izin vermemekte ısrar ediyordu.

İtalya'da sol partiler, insan hakları örgütleri ve hükümetin göç karşıtı politikalarına karşı çıkan medya organları ile vatandaşlar günlerdir bu durumu protesto ediyordu.

Telif hakkı Reuters Image caption İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında soruşturma açıldı.

'Ülkemin sınırlarını ve güvenliğini korudum'

Sonunda dün akşam, Sicilya'daki Agrigento Savcılığı'nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında soruşturma açtığı öğrenildi. Salvini ile birlikte, İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir ismin daha soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. İtalyan basınına göre savcılık Salvini'ye görevini kötüye kullanma, adam kaçırma ve yasa dışı şekilde alıkoyma suçlamaları yöneltiyor.

Salvini, hakkında soruşturma açılması üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemin sınırlarını ve güvenliğini koruduğum için Agrigento Savcısı beni sorguya çekmek, hatta tutuklamak istiyorsa bundan onur duyarım. Kollarımı açtım, kendisini bekliyorum!" dedi.

Salvini'nin destekçileri de Twitter'da "kimse Salvini'ye dokunmasın" etiketiyle sosyal medya kampanyasına başladı. "Kimse Salvini'ye dokunmasın" etiketi, İtalya'da Twitter'da en çok kullanılan etiketler arasına girdi.

Salvini hakkında soruşturma açılmasının ardından, gemideki 137 göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. İtalya'daki Katolik Kilisesi, Arnavutluk ve İrlanda'nın bu göçmenleri kabul etme taahhüdünde bulunması üzerine göçmenlerin gemiden inmesine izin verildiği belirtiliyor.

Diciotti gemisindeki göçmenlerin çoğunluğunun Eritreli olduğu, Suriye, Somali gibi ülkelerden kaçanların da bulunduğu açıklandı.

Libya üzerinden denize açılarak Avrupa'ya ulaşmak isteyen bu kişilerin aylarca Libya'daki kuralsız gözaltı merkezlerinde çok ağır şartlarda tutuldukları, işkence gördükleri belirtiliyor. Gemideki kadınların tamamının Libya'da tecavüze uğradıkları da ortaya çıkmıştı.