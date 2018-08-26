İran'da Maliye Bakanı Mesud Karbasian görevden alındı

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İran Meclisi, yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi üzerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian'ı görevden aldı.

Nükleer programı nedeniyle ABD'nin yaptırımlarını artırdığı İran'da meclis, Ağustos ayı başında Çalışma Bakanı Ali Rebii'yi de görevden almış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen ay Merkez Bankası başkanının yerine yeni bir isim atamıştı.

Mecliste Karbasian için yapılan gensoru oylamasında 121 milletvekili, bir yıldır Ekonomi ve Maliye Bakanı olan Karbasian'ın görevde kalması yönünde oy kullandı.

Meclisteki 137 milletvekili ise Karbasian'ın azledilmesini istedi. İki milletvekili de çekimser kaldı.

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İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan, mecliste yapılan gensoru oylamasında görevinden azledildi.

Milletvekilleri, ülkede bankacılık sisteminde yaşanan sorunlar, 'adaletsiz' vergi sistemi, ekonomik krize karşı gerekli tedbirleri alamamak ve uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tuttukları Karbasian hakkında gensoru oylaması yapılması talebinde bulunmuştu.

Karbasian hakkındaki gensoru 19 Ağustos'ta, 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.

Geçen Aralık ayında ülkedeki ekonomik durumu protesto amaçlı başlayan gösteriler 80'den fazla şehre yayıldı ve çıkan olaylarda 25 kişi öldü.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İran'daki protestoları bu kez farklı kılan ne?

Batılı şirketler İran'dan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Tahran'a yönelik yaptırımların bir bölümü bu ay devreye girdi.

Trump'ın kararı sonrası çok sayıda Batılı şirket peş peşe açıklamalarla İran'da yürüttüğü projeleri geri çektiklerini duyurdu. Fransız enerji devi Total ve Alman sigorta şirketi Allianz, bu kuruluşlardan bazıları.

Hollandalı havayolu şirketi KLM de geçen ay Eylül ayından itibaren Tahran'a seferlerini askıya alacaklarını açıkladı.