IŞİD'in Afganistan lideri 'hava saldırısında öldürüldü'
Afgan yetkililer, Cumartesi günü IŞİD mevzilerine düzenlenen hava saldırılarında IŞİD'in Afganistan liderinin öldürüldüğünü duyurdu.
Afganistan'ın doğusunda Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda Ebu Saad Erhabi'nin yanı sıra 10 IŞİD'linin de öldüğü bildirildi.
Erhabi, IŞİD'in son yıllarda öldürülen dördüncü Afgan lideri oldu.
Örgüt Afganistan'da, bölgenin tarihi adıyla 'IŞİD-Horasan' olarak anılıyor.
Kabil'deki Ulusal Güvenlik Birimi, Erhabi'nin öldüğü hava saldırılarının ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonla ortak düzenlendiğini duyurdu.
ABD'li yetkililer Erhabi'nin öldüğünü teyit etmedi ama bölgede 'bir terörist örgütün üst düzey yetkilisini' hedef alan saldırılar düzenlediklerini söyledi.
IŞİD-Horasan'ın bir önceki lideri Ebu Sayed, Temmuz 2017'de Kunar vilayetinde düzenlenen ABD hava saldırılarında öldürülmüştü.
Örgüt, onlarca kişinin öldüğü Kabil'deki eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı dahil, Afganistan'da son bir yıl içinde bir dizi saldırıdan sorumlu tutuluyordu.
IŞİD, Erhabi'nin ölüm haberine ilişkin bir açıklama yapmadı.