ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına saldırı: Ölü ve yaralılar var

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ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde bulunan bir eğlence merkezine, bir bilgisayar oyunu turnuvası sırada silahlı saldırı düzenlendi. Florida Polisi, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Polis, silahlı saldırganın olay yerinde öldüğünü, başka bir şüphelinin aranmadığını söyledi.

Alışveriş ve eğlence merkezi Jacksonville Landing'deki GLHF adlı mekana yönelik saldırı sırasında, EA Sports'un popüler Amerikan futbolu oyunu Madden için turnuva düzenleniyordu.

Telif hakkı GFLL GAME BAR

Canlı yayında silah sesleri

Pazar günü gerçekleşen saldırı sırasında turnuva, Twitch canlı platformundan da yayınlanıyordu. Yayın sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu.

Turnuvaya katılan gençlerden 19 yaşındaki Drini Gjoka Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıyı "Hayatının en kötü günü" olarak niteledi.

Drini Gjoka ayrıca, kurşunlardan birinin baş parmağına isabet ettiğini belirtti.

Amerikan Los Angeles Times gazetesi, silahlı saldırganın turnuvada kaybetmesi sonrası ateş açtığını, daha sonra da kendini öldürdüğünü aktardı ancak bu bilgi teyit edilmiş değil.

Saldırının ardından insanlar kaçışmaya başlayarak sığınacak yer ararken, polis onlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Gazetecilere konuşan bölge şerifi Mike Williams, "Şu anda kayıp bir şüpheli yok, sadece bir şüpheli var ve o da olay yerinde öldü. Beyaz bir adam ve halen kimliğinin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Madden oyununun yaratıcısı EA Sports şirketi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıdan haberdar olduklarını ve olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerle beraber çalıştıklarını ifade etti.

@EAMaddenNFL tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We are aware of an incident at a sanctioned Madden Championship Series competition in Jacksonville. We are working with authorities to gather facts at this stage. — EA SPORTS Madden NFL (@EAMaddenNFL) 26 Ağustos 2018

Florida eyaleti geçtiğimiz yıllarda birçok kitlesel silahlı saldırıya sahne olmuştu.

2016 yılında da Orlando'daki Pulse adlı gece kulübüne gerçekleşen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yılın Şubat ayında da Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas okuluna silahlı saldırı gerçekleşmiş, 17 kişi ölmüştü.