İran'da 'umutsuzluğun sesleri'

Kuraklık, ekonomik kriz, yaptırımlar... İran'da halkın umutları tükeniyor. İran yönetimi ülkedeki durumdan 'düşman yabancı unsurları' sorumlu turarken bazı İranlılar BBC Farsça'ya gönderdikleri sesli mesajlarda "Yağmurun yağmamasından da mı düşman sorumlu? Eğer her şeyden düşman sorumluysa neden onunla barışmıyorsunuz?" diye sordu.