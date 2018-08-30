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Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın valisi Carmen Yulin Cruz, hükümetin 2017 Maria Kasırgası'nın resmi ölü sayısını 50 katına çıkarması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi. CNN televizyonuna konuşan Cruz, "Porto Rikoluları Trump yönetiminin ihmali öldürdü" dedi.

Trump ise, "Bence orada harika bir iş çıkardık" sözleriyle yönetimini savundu.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, dün yaptığı açıklamada daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e yükselttiklerini duyurmuştu.

ABD'li bağımsız araştırmacıların güncel verileri, hükümetin daha önce duyurduğu rakamın 50 katı.

'Trump kendinden utanmalı'

Maria, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırgaydı. Tedavi koşulları ve temiz suya erişimin yetersizliği ile tekrar eden elektik kesintileri nedeniyle, çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

Porto Riko, altyapı ve güç şebeke sistemlerini tamir etmekte halen zorlanıyor.

Ada yetkilileri, ABD Kongresi'nden 130 milyon dolar talep ediyor.

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Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump ise, kendi yönetimini savundu.

Trump "Porto Riko için milyarlarca, milyarlarca dolar ortaya koyduk. Bence Porto Riko'daki insanların çoğu yaptıklarımızı minnetle karşılıyor" diye konuştu.

CNN'e konuşan Vali Carmen Cruz ise, "Bir kere bile, hatta dün bile 'Porto Riko halkı için yas tutuyorum' diyemeyen Trump kendinden utanmalı" sözleriyle ABD Başkanı'na tepki gösterdi.

'Destek vermek yerine üzerimize kağıt havlular fırlattı'

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Cruz sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, yaşamı boyunca başkanlığının üzerindeki bir leke olacak çünkü buraya gelip bizi desteklemek yerine geldi bize kağıt havlular fırlattı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız."

Muhalifler, Trump'ı kasırgaların vurduğu Teksas ve Florida'yla daha çok ilgilenmekle, Porto Riko'yu ihmal etmekle suçlamıştı. Trump ise, bir ada olması nedeniyle Porto Riko'nun daha zor bir bölge olduğunu savunmuştu.

Ekim ayında yaptığı açıklamada Trump, o sırada 16 olan ölü sayısının sınırlı olduğunu savunarak, yetkililerin "gurur duyması" gerektiğini söylemişti.