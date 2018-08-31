Telif hakkı EPA Image caption Pakistan'ın Karaçi şehrinde Perşembe günü düzenlenen protestolarda Hollanda bayrağı yakıldı.

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, İslam ülkelerinin sert tepkisi sonrası Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını "masum insanlara yönelik şiddet tehdidi" nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Yarışmaya yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıklamış, ülkede geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Wilders, yaptığı yazılı açıklamada "Bu olay İslam'ın doğasındaki hoşgörüsüzlükle ilgili söylediklerimi de kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Salı günü de Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Pakistanlı bir kişi gözaltına alınmış, polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylemişti.

Afganistan'da Taliban'dan Hollandalı askerlere saldırı çağrısı

Kişisel olarak yarışmayı iptal etmeyeceğini söyleyen Ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri, "Hollanda'ya ve masum insanlara yönelik saldırı riskinin ise fazla büyük olduğunu" belirtti.

Wilders, "İslami şiddetin masum insanlara yönelik tehdidini önlemek için, yarışmayı düzenlememeye karar verdim" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Wilders'ın açıklaması sonrası bir krizden dönüldüğüne dikkat çekerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki Pakistanlı kriket oyuncusu Khalid Latif, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" demişti.

Wilders'in, sonbaharda düzenleyeceğini duyurduğu karikatür yarışması, Pakistan hükümeti tarafından protesto edilmişti. Binlerce Pakistanlı, Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) düzenlediği protestolara katılmıştı.

Tahrik-i İnsaf, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle, aynı zamanda da Hollanda'yla güçlü bağlara sahip.

Yarışma, Afganistan'daki Taliban örgütünü de harekete geçirmişti.

Perşembe günü Taliban, misilleme olarak Afgan Ordusu'nu Nato liderliğindeki Kararlı Destek Misyonu'na bağlı Hollandalı güçlere saldırı düzenlemeye çağırdı.

Rutte: Düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifi dışında gerçekleştiğini söylemişti.

Rutte, Wilders'in davranışını "provokasyon" olarak değerlendirmiş ancak düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyeceklerini vurgulamıştı.