Economist: Arjantin Pesosu ve Türk Lirası için yine zor bir hafta

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İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, Arjantin Pesosu ve Türk Lirası'nın (TL) 'yine zor bir hafta geçirdiğini' yazdı.

Economist'in yazılı baskısında yer alan 'Arjantin ve Türkiye'nin para birimleri yine piyasaların baskısı altında' başlıklı haberde, Salı günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's in 18 banka ve iki finans kuruluşunun notunu düşürmesi sonrası TL'deki değer kaybının sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Haberde, Arjantin ve Türkiye'nin "kur krizlerine" farklı yanıtlar verdiği, ancak iki yaklaşımın da çözüm getirmemiş olduğu belirtiliyor.

Economist'in haberi, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ülkesinin neden Uluslararası Para Fonu IMF'ye ihtiyaç duyduğunu açıkladığı YouTube'da yayınlanan konuşmayı hatırlatarak başlıyor.

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Macri videoda IMF'ye daha önce anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun ilk ödemesini erkene alması talebinde bulunmuştu. Arjantin halkına seslendiği videoda Macri, IMF kredisinin belirsizliği azaltacağını ve piyasa güvenini tazeleyeceğini söylemiş, IMF de 12 aşamalı ödeme planını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Dün Arjantin Merkez Bankası, faizleri yüzde 45'ten yüzde 60'a çıkardı. Ancak bu faiz artırımına rağmen pesonun Çarşamba gününden bu yana yüzde 7 olan değer kaybı yüzde 13'e yükseldi.

Arjantin'in IMF anlaşması uyarınca çift hanelere yükselen enflasyonunu düşürmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

Economist'in haberi, Arjantin ve Türkiye liderlerinin yaklaşımlarını şöyle özetliyor:

"Macri piyasaların hükümetin mali durumuna ilişkin güven kaybı yaşadığını kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sık sık bunun tam aksini, yani kendilerinin piyasalara güvenmediklerini vurguluyor. Türk Lirası'ndaki sert değer kaybını, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması sonrası iki Türk bakana yaptırım ve Türkiye'ye çelik ve alüminyumda ek vergi uygulayan Amerika'nın açtığı bir ekonomik savaş olarak görüyor.

"Türkiye de Arjantin gibi inatçı enflasyonla, yüksek cari açıkla ve döviz cinsi borçlarla boğuşuyor ancak Türkiye'deki durum kamunun değil özel sektörün borç yükünden kaynaklı."

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17 Ağustos'ta Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in son olarak hafta başı onlarca bankanın notunu düşürdüğü hatırlatılan haber, şöyle devam ediyor:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonominin büyük bir risk altında olduğu iddiasını, kamu borcu ve hanehalkı borçlarının görece düşük olmasını gerekçe göstererek reddetti. Lira bu açıklamanın ardından daha da düştü.

"Nisan ayından bu yana Arjantin ve Türkiye kur krizlerine farklı yanıtlar verdi. Arjantin agresif bir şekilde faiz artırımına gitti ve IMF'den hemen yardım istedi. Türkiye bunun aksine mali politikalarını gecikmeli olarak ve dolaylı olarak sıkılaştırdı. IMF yerine de Katar gibi müttefiklerden finansal destek istedi. Çünkü IMF'nin yardımı ilk aşamada Amerika'yla ilişkilerin çözülmesini gerektirebilir. Bu iki gelişmekte olan piyasanın verdiği yanıtların, farklılıklarına rağmen ortak bir özelliği var: İkisinin de şu ana kadar işe yaramadığı görülüyor."