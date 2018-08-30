Trump'ın 'Kuzey Kore Çin yüzünden baskı altında' sözlerine Pekin 'saçmalık' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı Beyaz Saray açıklamasında, ABD'nin Çin ile yaşadığı ticari anlaşmazlıklardan dolayı Kuzey Kore'nin büyük bir baskı altında olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Çin'in Kuzey Kore'ye para, yakıt, gübre ve diğer ürünleri de içeren ciddi miktarda yardımda bulunduğunu biliyoruz. Bu hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Aynı zamanda Başkan'ın Kim Jong Un ile çok iyi ve sıcak bir ilişkisi var, o yüzden şu anda ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarına onca para harcamanın bir gereği yok" ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying ise olağan basın toplantısında Trump'ın bu sözlerini 'sorumsuzca ve saçma bir mantık eseri' olarak yorumladı.

Hua Chunying, "Çoğu insan benim gibi ABD'nin gerçeği eğip bükmek, sorumsuz ve saçma bir mantık kurmakta dünya birincisi olduğuna inanıyor. Mantık çoğu kişi tarafından anlaşılmıyor bile" dedi.

Bakanlık sözcüsü aynı zamanda ABD'nin Kuzey Kore ile sorunları çözmesi için Çin'e değil ABD'nin kendisine bakması gerektiğini aktardı.

Trump'ın paylaştığı Beyaz Saray açıklamasında ayrıca ABD'nin gerekli olması takdirinde Japonya ve Güney Kore ile hızlı bir şekilde ortak askeri tatbikata tekrar başlayabileceği vurgulandı.

Aynı zamanda ticari anlaşmazlıklara rağmen Trump'ın Çinli lider Xi Jinping ile güçlü bir ilişkisinin de olduğu belirtildi.

Kuzey Kore gezisi iptal olmuştu

Bu açıklama tam da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye olan gezisini nükleersizleşme taahhüdünün yerine getirilmemesini gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından geldi.

Washington Post'un iddiasına göre Pompeo'nun gezisini iptal etmesi, Kuzey Kore'nin düşmanca bir mektup yazmasının ardından geldi.

Aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Pentagon'un daha fazla askeri tatbikatı iptal etmeyeceğini söylemişti.

Eylül ayında Trump ve Kim arasında düzenlenen zirvede iki lider Kore yarımadasının nükleer silahsızlaştırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Ancak Kuzey Kore bu yönde gerekli ve hızlı adımları atmamakla eleştiriliyor.

Vox en son yaptığı haberde, Kuzey Kore'nin bu yönde bir adım atmamasını, Trump'ın Kim'e söz vermesine rağmen Kore'deki savaşı tamamen bitirdiğine dair bir resmi belge imzalamamasına bağladı.

Birleşmiş Milletler'in bu ayın başında yayımladığı bir raporda ise Kuzey Kore'nin nükleer programına devam ettiği belirtilmişti.