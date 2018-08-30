Telif hakkı Reuters

Almanya, eski sömürgesi Namibya'ya 100 yıl önceki soykırımda ölen 25 kişinin kafatasını iade etti.

Yerli Namibyalıların kafatasları, Berlin'deki bir kilisede düzenlenen ayinle Namibya heyetine teslim edildi.

Soykırımda ölenlerin kafatasları 'beyaz Avrupalıların üstün ırk olduğunu kanıtlamayı' amaçlayan ve bugün eleştirilen bir araştırma için Almanya'ya gönderilmişti.

Sömürge yönetimine ayaklanma sırasında Herero ve Nama kabilelerinden on binlerce kişi katledilmişti.

Almanya soykırım için henüz özür dilemedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Yerli Namibyalıların kafatasları, Berlin'deki bir kilisede düzenlenen ayinle Namibya heyetine teslim edildi.

'100 bin kişi öldürüldü'

Soykırım, yerli kabilelerin Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı ayaklanmasıyla 1904'te başladı.

O dönemde Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetiminindeki birliklerin komutanı olan Lothar von Trotha, Ekim 1904'te soykırım emri verdi.

Herero ve Nama kabileleri çöle sürüldü. Topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi.

Soykırımda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar ölü sayısının 100 bin civarında olduğunu söylüyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 20. yüzyılın unutulmuş soykırımı: Herero ve Nama halkları Almanya'dan tazminat istiyor

Soykırımda Hereroların yüzde 75'inin, Namaların da yarısının öldüğü tahmin ediliyor.

Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama araştırmaları için Almanya'ya gönderildi.

Söz konusu araştırmalarda, Almanya'nın diğer eski sömürgeleri Kamerun, Tanzanya, Ruanda ve Togo'dan çok sayıda kafatası da incelendi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Törene iki hükümetin de yetkilileri katıldı

Almanya henüz özür dilemedi

Almanya, 2016'da ilkesel olarak soykırım için özür dilemeye hazır olduğunu açıkladı, ancak özrün şekli ve hukuki sorunların nasıl aşılacağı konusunda müzakerelere devam edildiğini duyurdu.

Soykırımda hayatını kaybedenlerin bazıları New York'ta Almanya'ya toplu dava açtı.

Almanya, Namibyalıları desteklemek için bu ülkeye milyonlarca dolar kalkınma yardımı yaptığını söylüyor.