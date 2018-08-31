AB: Trump otomobile ek vergi getirirse karşılık veririz

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda AB'nin buna aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Alman televizyonu ZDF'ye konuşan Juncker, kimsenin AB'nin ticaret politikalarını belirlemesine izin vermeyeceklerini söyleyerek "O zaman biz de aynısı yaparız" dedi.

Juncker ABD Başkanı ile Temmuz ayında varılan otomobile ek gümrük vergisi getirmeme konusunda "ateşkes anlaşmasının" sürmesini arzuladıklarını ancak ABD karar değiştirirse AB'nin de kendi vergilerini getireceğini söyledi.

Trump dün Bloomberg'e verdiği röportajda AB'nin otomobile gümrük vergisi sıfırlanması önerisini reddederek AB ticaret politikaları hakkında "AB en az Çin kadar kötü. Sadece daha küçük" demişti.

Trump, "Bu yeterince iyi değil. Onların (AB'nin) tüketici alışkanları bizimkiler gibi değil, kendi arabalarını alma yönünde" diye konuştu.

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"Vergileri sıfırlamaya hazırız"

Trump'ın açıklamaları ticaretten sorumlu AB komiseri Cecilia Malmstrom'un "ABD aynısı yaparsa AB'nin de otomobil gümrük vergilerini ve diğer tüm vergileri sıfıra indirmeye hazır olduğunu" açıklamasının ardından geldi.

Juncker'in Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret ettiği görüşmede sanayi ürünlerinde vergilerin kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak görüşmede otomotiv sektörüyle ilgili bir karar alınmamıştı.

Juncker ve Trump görüşmede ABD ile AB arasındaki müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda da uzlaşı sağlamıştı.

Trump, aynı röportajda ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çekileceği tehdidinde bulundu.

Trump, "Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim" dedi.

Korumacı politikaları destekleyen Trump, WTO'yu ülkesine adaletsiz davranmakla suçluyordu. Serbest ticareti destekleyen WTO, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararını şiddetle eleştirmişti.