Evsiz için topladıkları yardım parasını 'lüks tatillerde harcayan' çifte mahkemeden 'geri ödeyin' kararı

Telif hakkı David Swanson/ Philadelphia Inquirer Image caption Johnny Bobbitt (önde solda) ve yardım toplayan çift

ABD'de evsiz bir adam için topladıkları yardım paralarıyla lüks tatile çıktıkları iddia edilen çift, New Jersey mahkemesi tarafından paraları adama geri ödemeye mahkûm edildi.

Kate McClure, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalmış, Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi cebindeki son 20 doları vererek McClure'e yardım etmişti.

McClure, erkek arkadaşı Mark D'Amico ile başlattıkları yardım kampanyasında Bobbitt için yaklaşık 400 bin dolar topladı. Ancak Bobbitt, çiftin daha sonra paraları lüks tatiller için harcadıklarını iddia etti.

McClure ve sevgilisini araştıran Amerikan basını da yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı.

35 yaşındaki Bobbit bunun üzerine Salı günü çifte 'dolandırıcılık ve komplo' suçlarından dava açtı.

New Jersey mahkemesinde yargıç, Clure ve erkek arkadaşı D'Amico'ya, 400 bin dolardan geriye kalan parayı transfer etmeleri için Cuma öğleden sonraya kadar zaman verdi.

Para, evsiz gazi Johnny Bobbitt'in avukatlarının kontrolündeki bir banka hesabına yatırılacak ve yeni bir mahkeme kararına kadar hesaplara dokunulamayacak.

Philadelphia Inquirer'ın haberine göre Yüksek Mahkeme Yargıcı Paula T. Dow ayrıca, çiftin son 10 günlük mali kayıtlarının incelenmesi için bir muhasebeci tutmaları hükmüne vardı.

Mahkemeye New Jersey'da yaşayan çift ve Bobbitt, Philadelphia eyaleti sınırındaki Mount Holly'de görülen duruşmaya katılmadı.

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Hedef 10 bin dolar toplamaktı

McClure'un hedefi, Bobbitt'e iyiliğine karşılık olarak 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada, 14 binden fazla kişiden yaklaşık 400 bin dolar yardım toplandı.

Telif hakkı InSTAGRAM Image caption Johnny Bobbitt'in Instagram hesabında, Bobbitt ile McClure ve sevgilisinin birlikte yedikleri akşam yemeğinden kareler var.

Toplanan paranın tahminlerin çok üstünde olmasıyla işin rengi değişti.

Çift destekte bulunanlara, paranın Bobbitt adına açılan iki vakfa yatırılacağını, bir kısmıyla da Bobbitt'in parayı yönetmesine yardım edecek olan avukat ve danışmana ödeme yapılacağını duyurdu.

Toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması da planlanıyordu. Ancak çift evsiz adama bunun yerine bir karavan aldı. Ruhsatı kendi adlarına yapan çift aracı da D'Amico'nun ailesinin arazisine park etti.

Bobbitt çiftin daha sonra bu karavanı da sattığını, paranın bir kısmıyla kumar oynadıklarını ve ona yardım parasına dair kayıtları vermeyi reddettiklerini iddia etti.

'Uyuşturucuya harcıyor' iddiası

Çift ise Bobbitt'i verdikleri parayı uyuşturucuya harcamakla suçluyor. NBC'ye konuşan D'Amico, Bobbitt'in 13 gün içinde uyuşturucuya 25 bin dolar harcadığını iddia etti.

D'Amico yaklaşık paradan 150 bin dolar kaldığını, muhasebecilerin, paranın nasıl kullanıldığına dair yapacağı tüm incelemelere açık olduğunu belirtti.

Bobbitt'in avukatlarından Jacqueline Promislo, çiftin Bobbitt için yaklaşık 75 bin dolar harcadığını tahmin ettiklerini söyledi.

Gazi olarak Amerikan ordusundan ayrılan Bobbitt, küçük erkek kardeşi ile birlikte sokaklarda yaşamaya devam ediyor.