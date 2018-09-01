Evlerinde iş kurup milyoner olan 35 yaş altı girişimciler anlatıyor: Kendi kendimin patron olmayı seviyorum

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Kim milyoner olmak istemez? Para hayatta her şey demek değil elbette. Ama bu bizi çalışma hayatının sabah 9 akşam 5 rutininden çıkaracak ya da banka limitimizle ilgili endişelerden kurtaracak bir milyon dolarlık fikir bulma hayalleri kurmamıza engel değil.

Milyoner olmak o kadar kolay değil. Özellikle de gençler için. Ama bazıları bunun mümkün olduğunu kanıtlıyor. İngiltere'de odalarında iş kurarak milyoner olan 35 yaş altındaki girişimciler anlatıyor.

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Kripto para patronu

Erica Stanford, 30, Berkshire

"Parayla aram her zaman iyi olmadı. Hatta geçmişte kendimi borç içinde bulduğum da oldu. İlk defa Bitcoin'i radyoda 2009'da duydum. Arkadaşlarımla ve babamla konuşma dışında bir şey yapmadım o dönem. Ama geçen yıl satış ve pazarlama işimden sıkılmaya başlamıştım. Arkadaşım John, Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı. Kripto kurların kullandığı küresel veri tabanına sıklıkla giriyordum. Bir süre sonra bağımlısı oldum. Pırlantaların nereden geldiğini, çalıntı antikaların izinin sürüldüğünü ve ikinci el arabaların tarihini görebiliyordum. 200 sterlin değerinde Bitcoin ve diğer kripto paralardan satın aldım. Sonra oynamaya başladım ve kredi kartımla 2 bin sterlin değerinde kripto para aldım. Bir kaç ayda 30 bin sterlin geçti elime. Borçlarımı ödedim ve geri kalanını tasarruf hesabıma yatırdım. 'Vay be bu gerçek para, işimi bırakıp bunu yapabilirim' dediğim anı iyi hatırlıyorum.

Eylül 2017'de işimden ayrıldım ve buna bütün zamanımı ayırmaya karar kıldım. Arkadaşlarım benim için çok endişelendi. Babam 'evsiz kalıp sokağa düşeceğimi' söyledi. Çünkü ev kredim ve kredi kartı borçlarım vardı. Bir gün işlem yaparken 5 bin sterlin kaybettim ve çok korktum. Kripto paraların bu kadar hızlı inip çıkması üzerine piyasayı daha iyi anlamak için araştırma yapmaya başladım. Kripto cüzdanımda sayıların yükseldiği günü hiç unutmuyorum. İlk milyonumu yaptığımda işimden ayrılalı sadece bir kaç ay olmuştu ve ben panik içindeydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Parayı alıp kaçmalı mıydım yoksa daha fazla yatırım mı yapmalıydım? Çoğunu saklamaya karar verdim. Ama monopoli oynamak gibiydi, gerçek gibi gelmiyordu. Piyasanın ne kadar çalkantılı olduğu göz önüne alınırsa büyük harcamalara girmedim. Sıradan bir işmiş gibi yaklaştım. İnanması zor olabilir ama hayatım pek de değişmedi. Sadece daha fazla tatile gidebiliyorum.

Evden çalışırken yalnız hissediyorum. Günlerin çoğu tek başıma ve kedimle geçiyor. Kendi kendimin patron olmayı seviyorum. John ile kaynaklarımız birleştirdik ve birlikte 20 milyon sterlin kazandık. Başkalarının parasıyla yatırım yapma teklifleri alıyorum ama bu stres ve baskıyı istemiyorum. Kripto paralara ilgili uluslararası toplantılarda konuşmalar yapıyorum. Kripto Lady olarak bilinmek hoşuma gidiyor".

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"Ortaokulun sonunda satışlarımız 1 milyon sterlini aştı"

İnternetin mobilya kralları

Monty George ve Dan Beckles, ikisi de 21 yaşında, Wiltshire

Monty: "Ben hep girişimci olmak istedim. 12 yaşındayken cep harçlığımla ucuz suşi makinesi ve dizüstü bilgisayar ışıkları alıp eBay'de satıyordum. İnternette başka ne satabileceğimi düşünmeye başlayınca mobilyanın en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu fark ettim. İki konteynır masa ve sandalye aldım ve hepsi hemen satıldı.

Şansıma inanamadım. Kazandığım parayı daha fazla stok almak için harcadım. Ortaokulun sonunda arkadaşım Dan de bana katıldı ve üç yıl önce lise bitirme sınavlarımızdan önce satışlarımız 1 milyon sterlini geçti. Ailem benim bu ticaret hevesimi her zaman destekledi. 2014 yılında büyük bir vergi cezası aldım çünkü katma değer vergisini ödemeyi unutmuştum. Cezayı ödemek için elimdekileri sattım. Kendimi kötü hissettim ama bu beni durdurmadı.

Dan: "Bazen mobilya piyasasında yok denecek kadar bir tecrübeyle geçen yıl şirketimizin 1.6 milyon sterlin ciro yaptığına inanamıyorum. 13 yaşından beri Monty ile arkadaşız. Lisenin ardından üniversitede ekonomi yönetimi okumayı planlıyordum. Ama Monty bir yıl ara alıp bana birlikte Furniture Box'u kurmayı önerince reddedemedim. Üniversiteyi erteledim, çok başarılı olunca da üniversiteye hiç gitmemeye karar verdim.

Genç milyonerler olabiliriz ama ödünler de verdik. Üniversiteye gitmemek benim için büyük bir ödündü. Ayrıca senenin 365 günü çalışıyoruz. Kız arkadaşımı ayda bir kez görüyorum çünkü her haftasonu çalışıyoruz. Bir yılbaşı gecesi arkadaşlarımız dışarıda eğlenirken biz bir depoda buz gibi soğukta mal indiriyorduk. Çok çalıştık ve sosyal yaşantımız zedelendi ama yaptığımız işten büyük keyif alıyoruz.

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"Şirketin sahibi olamayacağımı düşünenler babamın ya da kocamın ortağım olup olmadığını soruyor"

Sosyal medya iş kadını

Laura Roeder, 34, Brighton

"Eğer biri bana sosyal medyadan milyoner olacağımı söyleseydi, dalga geçtiklerini düşünürdüm. 12 yaşında kendi kendime kodlamayı öğrendim ve kendi sitemi kurdum. Facebook'un ilk kullanıcılarından biriyim ama bundan para kazanmayı hiç düşünmemiştim. 2007'de 22 yaşındayken grafik tasarımcısı olarak çalıştığım işimi bıraktım. O dönem Twitter ve Facebook yükseliyordu ve küçük şirketler için siteler yapmaya başladım. Sonra müşterilerin ne istediğine yönelik tavsiyeler vermeye başladım. Pek çok insan bu tavsiyelerden para kazanabilirsin demeye başladı.

Kitleler önünde konuşmaktan hep hoşlanmışımdır. Yatak odamdan sosyal medya pazarlaması üstüne videolar yayınlamaya başladım. Bu internet kurslarını 35 ile 175 sterlin arasındaki fiyatlara sattım. Birinci yılımda altı basamaklı meblağlar kazanıyordum. Ama ailem ve arkadaşlarım tam olarak ne yaptığımı anlayamıyordu. 2013 yılında kursların satışından kazandığım parayla küçük şirketlere sosyal medya hizmeti veren Meet Edgar isimli şirketimi kurdum. Başlangıçta üç çalışanım vardı şimdi 25 çalışanım var. Şirketin kurulduğu yıl 1 milyon sterlin ciro yaptık ve hepsini yatırım için kullandım. Geçen yıl kazancımız 3.8 milyon sterline ulaştı. Yatak odasından bir iş kurmanın pek çok olumsuz tarafı var. Evden dışarı çıkmaya ve insanlarla görüşmeye kendimi zorluyorum bazen. Kadın karşıtlığıyla da çok karşılaştım. Kadın olduğum için bu şirketin sahibi olmayacağımı düşünen, kocamın ya da babamın ortaklarım olup olmadığını soranlar oldu.

Sosyal medyadan bu hayat tarzını yakaladığıma inanamıyorum. En iyisi de rutin hangameden kaçmak ve tutku duyduğum bir işi yapmak. Bu da başarının gerçek tanımı değil mi?"