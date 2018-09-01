Brezilya'da mahkemeden Lula hakkında seçim yasağı kararı

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Brezilya'da yüksek seçim mahkemesi, tutuklu bulunan eski devlet başkanı Lula da Silva'nın, yolsuzluktan aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağına hükmetti.

Mahkeme üyesi yargıçlar arasında yapılan oylamada altıya karşı bir oyla Lula'nın Ekim'deki seçimlerden men edilmesi kararı alındı.

Rüşvet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve İşçi Partisi'nin devlet başkanlığı adayı olarak açıkladığı 72 yaşında Lula, kamuoyu araştırmalarında önde gözüküyor.

Lula'nın avukatları kararı temyize taşıyacaklarını söyledi.

İşçi Partisi tarafından mahkeme kararı ardından yapılan açıklamada, "partinin, Lula'nın adaylığı için mücadele edeceği" belirtildi.

"Adaylık için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulacağı" belirtilen açıklamada, "Lula'yı sokaklarda, halkla birlikte savunacağız" ifadesi yer aldı.

İşçi Partisi'nin eski lideri olan Lula'nın ismi, devlete ait petrol şirketi Petrobras etrafında dönen rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla beraber anılıyor.

Lula'nın en büyük destekçilerinden eski devlet başkanı Dilma Rousseff de suçlamaların odağında.

İkili suçlamaları reddederken ülkenin zengin oligarklarının komplosuna maruz kaldıklarını öne sürüyor.

Lula, suçlamaların ve mahkeme kararının aday olmasının engellenmesi amacıyla ortaya çıktığını iddia ediyor.