Somali'de düzenlenen intihar saldırısında bir okul binası yıkıldı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu bir okul binası yıkıldı.

3 askerin hayatını kaybettiği ve 6'sı çocuk 14 kişinin de yaralandığı saldırı sonucu bir caminin çatısı çöktü, çevredeki binalarda da hasar oluştu.

Saldırıyı Somali'de orduya yönelik saldırılar düzenleyen radikal İslamcı Eş Şebab üstlendi.

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Reuters haber ajansına konuşan emniyet görevlisi Abdullahi Hüseyin, bomba yüklü aracın Howlwadag mahallesinde infilak ettirildiğini söyledi.

Eş Şebab 1990'lı yılların başlarından bu yana silahlı ve bombalı saldırılarla hem sivilleri hem de güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Ülkede 2012 yılında Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle bir ulusal birlik hükümeti kurulmuş, düzenlenen operasyonlarla Eş Şebab büyük yerleşim yerlerinden çıkarılmıştı. Ancak örgütün özellikle Somali'nin kırsal bölgelerinde hâlâ güçlü olduğu ifade ediliyor.