Seul'de umumi tuvaletlerde her gün gizli kamera aranacak

Telif hakkı AFP Image caption Seul'de tuvaleti denetleyen görevliler

Güney Kore'nin başkenti Seul'de umumi tuvaletlere yerleştirilen gizli kameraların bulunması için her gün arama yapılması kararlaştırıldı.

Geçen yıl tuvaletler ve mağazaların soyunma kabinlerinde çekilmiş 6,000'den fazla 'casus kamera pornosu' vakası rapor edilmişti.

Gizli kameralarla çekilen bu görüntüler, mağdurların haberi olmadan porno sitelerine yükleniyor.

On binlerce kadından protesto yürüyüşü

Bu yılın başlarında on binlerce kadın ellerindeki "Benim hayatım senin pornon değil" yazılı dövizlerle gizli kameralara karşı önlem alınması için yürüyüş düzenlemişti.

Aktivistler, kentte kadınların sürekli gizlice görüntülerinin çekilmesi kaygısıyla yaşadığını söylüyor.

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Gizli kamera mağdurlarının yaklaşık yüzde 80'inin kadınlar olduğu belirtiliyor.

Yonhap haber ajansına göre, Seul'de halihazırda umumi tuvaletlerde ayda bir gizli kamera araması yapılıyor.

Yeni düzenlemeyle görevliler, tuvaletleri her gün kontrol edecek.

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'Kameraları tespit etmek çok zor'

Polis yetkilileri daha önce BBC'ye, tuvaletlere gizli kamera yerleştirenleri tespit etmenin zor olduğunu, çünkü bu kameraların yerleştirildikten 15 dakika sonra kaldırıldığını söylemişti.

Geçen yıl gizli kamera yerleştirmek suçundan 5400'ten fazla kişi gözaltına alındı.

Ancak bu kişilerin yüzde 2'sinden azı hapis cezası aldı.

Yonhap, hükümet tarafından bu iş için görevlendirilen 50 memurun iki yıl içinde hiçbir kamera bulamadığını duyurdu.