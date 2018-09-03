İran: İdlib teröristlerden temizlenmeli

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif; Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve öncesinde Şam'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Başbakanı İmad Hamis ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zarif ve Muallim'in üçlü zirveye hazırlık için siyasi ve askeri gelişmeleri ele aldıkları" belirtildi.

Fars haber ajansı, Zarif'in şu açıklamayı yaptığını aktardı:

"Tüm Suriye toprakları korunmalarıdır. Tüm mezhepler ve gruplar ortaklaşa olarak yeniden inşaya başlamalıdır ve yerinden ayrılanlar ailelerinin yanına dönmelidir.

"İdlib'in kalan bölümlerindeki kalan teröristler temizlenmelidir ve bölge yeniden Suriye halkının kontrolüne geçmelidir."

Telif hakkı AFP Image caption Operasyona kaşı hazırlık yapan Ulusal Kurtuluş Cephesi militanları.

Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İki taraf da, Batı ülkelerinden Suriye ve Tahran'a yönelik baskıların, iki ülkenin ilkelerini korumaya devam etmelerine engel olmayacağını savundu."

Telif hakkı Reuters Image caption Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin bozulmasıfelaket olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İdlib'le ilgili gelişmeleri yorumladığı son açıklamasında "İdlib'de ateşkesin bozulması Suriye için, bölge için felaket olur" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında İdlib'le ilgili şunları söyledi:

"Astana Anlaşması'nın devamı için gerek İran, gerekse Rusya nezdinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Askerlerimiz arasında, istihbaratımız arasında bu konuda görüşmeler sürüyor. Nasıl engellenir, bundan sonra buralarda nasıl adımlar atılır, terör örgütlerine karşı birlikte neler yapılır konuşuyoruz.

"Her zaman söylediğimiz bir şey var. İdlib'de ateşkesin bozulması Suriye için, bölge için felaket olur. İnsani bakımdan bir felaket olur. İdlib bölgesi, Astana ile belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden son kalanıdır. 3,5 milyon insan burada yaşıyor.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Tahran'da Ruhani ve Putin'le görüşecek. Ama biz zirve öncesi temasları sürdürüyoruz ki buradan olumlu sonuç çıksın."

Üçlü zirvede gündem İdlib

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cuma günü gerçekleştirilecek Tahran zirvesinin ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Rusya ve İran, İdlib'de cihatçı gruplara karşı operasyon yapılmasını savunuyor ve Suriye yönetimine operasyonlarında destek olmaları bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, hafta sonu yaptığı açıklamada, İdlib harekâtında amacın bölgeyi cihatçı gruplardan temizlemek olacağını söyledi ve "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı" demişti.

Muallim, "İdlib'in geleceğinin Tahran'da gerçekleştirilecek zirvede netleşeceğini" ifade etmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Suriye'de Türkiye'ye müdahaleyi önleme çağrısı yapan gösterilerden biri.

Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.

Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler de İdlib'e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediyor.