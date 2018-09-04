Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve müttefikleri İran ile Rusya'ya 'İdlib'e pervasızca saldırmamaları' uyarısında bulundu.
Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda İdlib'de yüzbinlerce kişinin ölebileceğini söyledi.
Pazartesi günü attığı tweette Trump, "Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisine ortaklık ederek çok ciddi bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce kişi ölebilir. Buna izin vermeyin!" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif; Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve öncesinde Şam'a sürpriz bir ziyarette bulunmuş, "İdlib'in kalan bölümlerindeki kalan teröristler temizlenmelidir ve bölge yeniden Suriye halkının kontrolüne geçmelidir" demişti.
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