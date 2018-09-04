Hollanda, sığınma talepleri reddedilen iki Ermeni çocuğu sınır dışı edecek

Telif hakkı Defence for Children Image caption Arkadaşları Howick ve Lily'nin 'Hollanda'ya ait olduklarını' söylüyor.

Hayatlarının büyük bir kısmını Hollanda'da geçiren iki Ermeni çocuk, sığınma taleplerinin reddedilmesi üzerine hiç yaşamadıkları Ermenistan'a sınır dışı edilecek.

Aktivistler, çocukların sınır dışı edilmelerine karşı çıkarken Hollanda hükümeti ise sığınma politikalarının adil olduğunu savunuyor.

13 yaşındaki Howick ve 12 yaşınaki kız kardeşi Lily, 2008'de anneleriyle beraber, doğdukları Rusya'dan Hollanda'ya gitmişti.

Çocukların 37 yaşındaki anneleri Armina Hambartjumian Hollanda'ya girişlerinden kısa bir süre sonra sığınma talebinde bulunmuştu.

Sığınma talebinin reddedilmesi üzerine anne Armina 2017'de Ermenistan'a sınır dışı edildi ve çocuklarını, bir arkadaşının, adresini gizli tuttuğu evine gönderdi. Yetkililer ise kısa bir süre sonra çocukların kaldığı adresi tespit etti.

Anneleri sınır dışı edilen çocukların arkadaşları, benzer bir durumu Howick ve Lily'nin yaşamaması için kampanyalar düzenledi.

Hollanda mahkemeleri, Ermenistan'da hiç yaşamayan çocukların durumunu aylardır görüşüyordu.

'Çocuk esirgeme kurumuna gönderilecekler'

Sınır dışı kararına karşı çıkan aktivistler, çocukların annelerinin akıl ve fizik sağlığının yerinde olmadığını ve çocukların Ermenistan'a sınır dışı edilmesi durumunda çocuk esirme kurumuna gönderileceklerini söylüyor.

Amersfoot şehrinde de çocukların sınır dışı edilmesini önlemek için protesto gösterileri düzenlenmişti.

Telif hakkı Defence for Children Image caption Howick ve Lily, Cumartesi günü çıktıkları televizyon programında 'Hollanda'ya ait olduklarını' söyledi.

Çocukların sığınma talebiyle ilgili görülen bir dizi duruşmanın ardından karar geçen ay çıktı.

Hollanda'da Danıştay, Lily ve Howick'in Hollanda'da kalmalarının haklı bir gerekçesi olmadığına, Ermenistan'ın güvenli bir ülke olduğu gerekçesiyle çocukların zulüm görme tehlikesi bulunmadığına hükmetti.

Çocukların sokağa atılma riskinin de bulunmaması nedeniyle 8 Eylül'de Hollanda'dan Ermenistan'a sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Aktivistler karara tepki gösteriyor hükümet ise doğru olanın yapıldığını söylüyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen hafta yaptığı açıklamada 'olayın yarattığı duygusallığı anladığını ama sığınmacı sayılarının kontrol altında tutulması gerektiğini' ifade etti. Rutte, "Kriterlere uymayanlar burada kalamaz" dedi.

'Hollanda'ya aitiz'

Anneleri Armina, kısa bir süre önce Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'da yayımlanan mektubunda ise çocukların 'saklandığını, gizli bir yerde olduğunu' söylemiş, "Gerilim öyle çok tırmandı ki, sınır dışı edilirlerse çocuklarımın psikolojik olarak yıkılmalarından korkuyorum" demişti. Anne mektubunda, sağlık uzmanlarının kendisine, çocukların travma sonrası stres yaşadıklarını söylediğini, yazdı.

Ama Pazartesi günü aynı gazetede yer alan bir haberde çocukların üç gün saklandıkları yerden çıktıkları ve yetkililere ulaştıkları belirtildi.

Hollanda göçmenlik bürosu gazeteye, bireysel davalarla ilgili yorum yapamayacaklarını söyledi.

Çocuklar Cumartesi günü bir televizyon programına çıkıp sınır dışı edilecekleri haberlerinin kendilerini çok şaşırttığını söylediler.

Lily, "Biz buraya aitiz. Ermenistan'a geri döneceksin diyorlar ama nereye geri döneceğim?" dedi.

Howick de, "Eğer geri gönderilirsek, 30 kişinin kaldığı 20 kişilik çocuk esirgeme kurumlarına gönderileceğiz" dedi.

Hollanda'da çocuk hakları savunucuları yetkililerin mahkeme kararını bozmasını umduklarını söylüyor.

Hollanda'da benzer durumda olan çocukların sığınma taleplerinin görüldüğü 400 dava var.

Geçen ay, çocukları Hollanda'da doğan ve 17 yıldır Hollanda'da yaşayan bir ailenin Ukrayna'ya sınır dışı edilmeleri Culemborg şehrinde protesto edilmişti.

Hollanda, 2017'de yapılan 16.785 sığınma başvurusunun yarısından fazlasını reddetti.

Başvuru talepleri reddedilenlerin çoğu Fas ve Cezayir'den.

Almanya'ya 2015 ve 2016 yıllarında refakatsiz giren on binlerce çocuğun yaptığı sığınma başvurularının yüzde 90'ı kabul edilmişti.