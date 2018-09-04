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ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı iki Cumhuriyetçi Kongre Üyesi haklarında yürüttüğü kovuşturmalar üzerinden ara seçimlere müdahale etmekle suçladı. Trump, Sessions'ın bu iki Cumhuriyetçi'nin yeniden seçilmesine engel olduğunu öne sürdü.

Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklama,"yasa dışı olarak yargı sistemine müdahale ettiği" eleştirilerine yol açtı.

Başkan'ın bu çıkışı, 6 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde Demokratlar Temsilciler Meclisi'ndeki hakimiyeti Cumhuriyetçiler'in elinden almaya çalıştığı sırada geldi.

Görevdeki bir ABD başkanının Adalet Bakanı'nı siyasi çıkarlar doğrultusunda yargı kararı vermekle suçlaması ise, eşine az rastlanan bir durum.

Söz konusu iki Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Christopher Collins ile Duncan Hunter, Trump'ın başkanlığa aday olduğu süreçte de destekçileriydi.

Bazı Cumhuriyetçi liderler ise, haklarındaki kovuşturmalar nedeniyle bu iki isme tepkiliydi.

Collins geçen ay içeriden bilgi sızdıran bir ağın parçası olduğu gerekçesiyle ceza aldı, suçlamaları reddetti, ancak ara seçimlerde yarışmayacağını söyledi.

Ağustos ayının sonunda Kongre Üyesi Duncan Hunter ve karısı hakkında da seçim kampanyasına ayrılan paranın bir bölümünü kişisel harcamaları için kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İkili suçlamaları reddetti.

'Adalet Bakanlığı tarafsız karar vermeli'

Salı günü Trump, "İki çok popüler Cumhuriyetçi Kongre Üyesi" hakkında yürütülen davalara Twitter'dan tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı Trump'ın tweetine yanıt vermedi. Ancak Cumhuriyetçi bazı isimlerin de aralarında olduğu birçok isim Trump'a muhalif bazı açıklamalar paylaştı.

Cumhuriyetçi Senato Üyesi Ben Sasse, Adalet Bakanlığı'nın kimi yargılayacağına tarafsız bir şekilde karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Sasse, "ABD, biri çoğunluk diğer azınlık partisi için çalışan, iki kademeli bir yargı sistemine sahip bir muz cumhuriyeti değildir " ifadelerini kullandı ve iki kongre üyesi hakkında, mahkemeye sunulan kanıtlar üzerinden kovuşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Trump'tan Sessions'a: Adalet Bakanlığı'nı hiçbir zaman idare edemedi

Trump Adalet Bakanı Sessions'ı ilk kez doğrudan hedef almıyor.

Sessions, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Trump kampanyasının Kremlin yönetimiyle işbirliği yaptığı iddilarına yönelik soruşturmadan çekildiğinden bu yana Trump'ın eleştirilerine maruz kalıyor.

Son olarak Fox televizyonuna konuşan Trump "Adalet Bakanlığı'nı hiçbir zaman idare edemedi" sözleriyle Jeff Session'a yüklenmişti.

Sessions ise, "Adalet Bakanlığı siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" sözleriyle Trump'a yanıt vermişti.

Açıklama, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in savcılıkla işbirliğine giderek bazı iftiralarda bulunması sonrası azlebileceği dedikoduları arasında gelmişti.

Cohen, 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmiş, aynı gün Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da, vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir davada 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunmuştu.