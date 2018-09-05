Oz Büyücüsü'ndeki Dorothy'nin kırmızı ayakkabıları çalındıktan 13 yıl sonra bulundu

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Amerikalı ünlü oyuncu Judy Garland'ın 1939'da Oz Büyücüsü filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, çalındıktan 13 yıl sonra bulundu.

Garland'ın Dorothy rolünü canlandırırken giydiği ışıltılı yakut ayakkabılar, 2005'te Minnesota'da sergilendiği müzede, gece pencereden giren kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.

Garland'ın giydiği üç çift kırmızı ayakkabının daha olduğu biliniyor.

Soygundan sonra adı açıklanmayan bir kişi, ayakkabıların yerini ve hırsızın adını bildirecek kişiye bir milyon dolar ödül vermeyi vadetmişti. Ancak soygunun 10'ncu yıldönümünde ödül için verilen süre doldu ve ayakkabılar bulunamadı.

Minnesotalı yetkililer, dünkü basın toplantısında ayakkabıların nerede ve nasıl bulunduğunu açıklamadı. Ayakkabılar için bir ihbar yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

FBI ajanı Joan Sanborn soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Bu vakayla ilgili çok bilgi topladık. Ama daha bilmemiz gereken çok şey var" dedi.

Ayakkabıların sinema tarihindeki en değerli film objelerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kırmızı ayakkabılar bir milyon dolara sigortalıydı. Ancak uzmanlar, ayakkabıların değerinin şimdi bunun iki katı olduğunu belirtiyor.

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Ayakkabılar nasıl çalınmıştı?

Ayakkabılar, Garland'ın doğum yeri olan Grand Rapids'teki Judy Garland Müzesi'ne Michael Shaw adlı bir koleksiyoncu tarafından ödünç verilmişti.

Soygunda, ayakkabının sergilendiği vitrin kırıldı. Soyguncu ya da soyguncular arkalarında hiçbir iz bırakmadı. Soygundan sonra hiçbir parmak izi ve ayak izi bulunamadı. Güvenlik kameraları da o gece çalışmıyordu.

Ayakkabıların sahibi: Soygunu duyunca yere yığıldım

Ayakkabıların sahibi Shaw, 2015'te Newsweek dergisine soygunu duyunca yaşadıklarını anlatırken "Haberi alınca karnımdan vurulmuşa döndüm. Dizlerimin bağı çözüldü ve yere yığıldım. O ayakkabılara 35 yıl boyunca gözüm gibi bakmıştım" dedi.

Müzenin kurucularından Jon Miner da dergiye haberi duyunca ağladığını anlattı.

Soygundan sonra 'Dorothy'nin Kırmızı Ayakkabıları'nın bulunduğu vitrin boş tutuldu.

2015'te soygun için 'Kırmızı Ayakkabıları' kim çaldı adlı bir belgesel yapıldı.

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