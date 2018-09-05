Telif hakkı Reuters Image caption Karantinaya alınan uçakta kabin ekibinin ayrılmasına izin verildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Emirates'in Dubai'den kalkan A388 tipi yolcu uçağı, bazı yolcuların rahatsızlanması üzerine varış noktası New York'taki JFK Havaalanı'nda karantinaya alındı.

ABD'nin kamu sağlığı alanında çalışmalar yürüten resmi birimi Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), uçakta bulunan en az 521 yolcu ve mürettebattan yaklaşık 100 kadarının rahatsızlandığını açıkladı.

Açıklamada, rahatsızlanan yolcularda öksürük ve ateş görüldüğü belirtildi.

New York ve New Jersey Liman İdaresi de uçağın terminalden uzak bir noktaya götürüldüğünü ve acil müdahale ekiplerinin burada durumla ilgili inceleme yaptığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, durumu yakından takip ettiklerini ve yeni bilgiler ulaştıkça Başkan Donald Trump'a bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Yolcularının bazılarının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlike taşımadıkları açıklandı. Rahatsızlık hissetmeyen yolcuların ise seyahatlerine devam etmelerine izin verildiği belirtildi.

@emirates tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. — Emirates Airline (@emirates) 5 Eylül 2018

Yolcuların gıda zehirlenmesi sonucunda rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülüyor.

Dubai'den kalkan 203 sefer sayılı uçak New York'a TSİ 16:10'da iniş yaptı. Pilotun kuleye bazı yolcularda öksürük ve yüksek ateş gibi rahatsızlıkların baş gösterdiğini bildirmesinin ardından havaalanında önlemler alındı.

Uçak karantinaya alınırken, piste ambulans ve polis araçları getirildi.

Emirates, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 10 kadar yolcunun rahatsızlık hissettiğini ve hastalananlara müdahale edildiğini belirtti.