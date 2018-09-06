Danimarka, Slovakya ile dostluk maçına pazarlamacılar ve öğrencilerle çıktı

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Danimarka Futbol Federasyonu ile anlaşmazlık yaşayan Danimarka milli futbol takımının oyuncuları, Slovakya ile yaptığı dostluk maçına aralarında pazarlamacı, öğrenci ve internet yıldızlarının da olduğu amatör bir kadro ile çıktı.

Çarşamba günü oynanan maçı Danimarka, 3-0 kaybettti.

Futbolcular, ticari haklarındaki anlaşmazlık nedeniyle milli takım sözleşmesini imzalamayı reddediyor.

Krizin çözülememesi halinde Danimarka, Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Galler karşısına da aynı kadroyla çıkacak.

Çoğunluğu amatör salon futbolcusu olan oyuncular, maçta Gareth Bale ve Aaron Ramsey gibi yıldızlarla mücadele edecek.

Kaleye tek şut

Slovakya maçında hiçbir Superliga ve birinci lig oyuncusu yer almadı.

Danimarka yüzde 27 topa sahip olma oranıyla oynadığı maçta rakip kaleye bir şut gönderebildi.

Bu şut golle sonuçlanmadı.

Salon futbolu oynayan kaleci çok iyi bir performans sergileyerek 10 şuttan yedisini kurtardı.