Rusya, Çin ve Moğolistan, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı gerçekleştiriyor.

Tatbikata 3 ülkeden 300 binden fazla asker, 36 bin tank ve 1000 savaş uçağı katılıyor.

Sibirya'daki tatbikatı izleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu yeni nesil silahlarla güçlendireceklerini söyledi.

Putin askerlere de "Anavatanımıza karşı vazifemiz; milli çıkarlarımız ve egemenliğimizi her zaman korumaya hazır olmaktır" diye seslendi.

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Kremlin Sarayı'nın yazılı açıklamasında ise "Askerlerimiz ve donanmamış ilk kez Doğu Sibirya'da böylesi büyük bir çapta zorlu bir sınavdan geçiyor" ifadeleri yer aldı.

Vostok 2018 tatbikatı, 1981'de, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin gerçekleştirdiği Zapad-81 ile kıyaslanıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Vostok 2018 için "Bazı açılardan Zapad-81 tekrarlanacak ama başka açılardan bakıldığında çapı ondan daha büyük" demişti.