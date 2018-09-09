Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Anons' filmine Venedik'ten ödül

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Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" filmi, Ufuklar (Orizzonti) bölümünde Jüri Özel Ödülü aldı.

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Uluslararası Film Festivali bu yıl 75. kez düzenlendi. 29 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılan festival dün akşam yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin ana yarışmasındaki en iyi film ödülü olan Altın Aslan, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un "Roma" filmine verildi.

En iyi yönetmen ödülü Gümüş Aslan'ı, "The Sisters Brothers" filmiyle Fransız yönetmen Jacques Audiard aldı.

Jüri Büyük Ödülü Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un

Jüri Büyük Ödülü ise Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un "The Favourite" filmine verildi.

En iyi senaryo dalında Joel ve Ethan Coen kardeşler "The Ballard of Buster Scruggs" filmiyle ödül aldı.

En iyi kadın oyuncu Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu ise Willem Dafoe seçildi.

Ana yarışmadan ayrı olarak düzenlenen Orizzonti (Ufuklar) bölümünde ise Türkiye-Bulgaristan ortak yapımı "Anons" filmi de ödüllendirildi.

Ufuklar kategorisinde, "dünya sinemasındaki yeni estetik ve anlatım biçimlerini temsil eden" filmler yarışıyordu. Bu kategorideki en iyi film ödülü Tayland-Fransa-Çin ortak yapımı "Kraben Rahu" filminin oldu.

Ufuklar kategorisinde Jüri Özel Ödülü ise Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" filmine verildi. Festival'in internet sitesindeki tanıtımına göre "Anons" filmi, Mayıs 1963'te darbe girişiminde bulunan bir grup askerin bir gece boyunca yaşadıklarını "siyasi hiciv ve mizah" yoluyla aktarıyor.

"Anons", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Uzak İhtimal" ve "Yozgat Blues" filmlerinden sonra 3. uzun metraj filmi.