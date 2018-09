Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Anons' filmine Venedik'ten ödül

View this post on Instagram

Anons'a Venedik'te ilk ödül: En İyi Akdeniz Filmi! Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği “Anons” filmi, 75. Venedik Film Festivali kapsamında İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nden ilk ödülünü aldı! Akademinin ödül gerekçesinde “Yenilikçi sinematografisi, şaşırtıcı derecede iyi ayarlanmış anlatımıyla yeni bir Akdeniz komedisi yaratıyor” şeklinde değerlendirdiği “Anons”, En İyi Akdeniz Filmi ödülüne layık görüldü. #anons #theannouncement #mahmutfazilcoskun #Venezia75 #Labiennalecinema2018