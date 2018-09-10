Telif hakkı AFP Image caption CBS'e 1995 yılında katılan Moonves, 2006'da CBS Corp şirketinin CEO'su oldu.

ABD'li medya devi CBS televizyonunun 68 yaşındaki CEO'su Les Moonves, cinsel istismar iddiaları sonrası derhal geçerli olmak üzere istifa etti.

New Yorker gazetesinin Temmuz ayında yer verdiği ilk büyük iddialar sonrası Moonves hakkında soruşturma açılmıştı.

Pazar günü altı kadın daha Moonves'u cinsel istismarla suçladı.

Amerikan medyasının en güçlü isimlerinden Moonves ise, "dehşet verici" diye nitelediği iddiaları reddetti.

Tacize karşı "Me Too" hareketine para yardımı

Öte yandan CBS, hem Moonves hem de kurumun, "Me Too" hareketini destekleyen gruplara 20 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Me Too, Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik suçlamalarla başlayan ve cinsel taciz ve tecavüze karşı büyük bir başkaldırıya dönüşen hareketin adı.

CBS'ten yapılan yazılı açıklamada, Moonves'un yerine Joseph Ianniello'nun geçeceği belirtildi.

100 milyon dolarlık kıdem tazminatı

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Moonves'un yüklü miktardaki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için istifasını verdiğini öne sürdü.

ABD medyasına göre, medya patronunun kıdem tazminatı 100 milyon dolara yakın.

Telif hakkı Reuters Image caption Moonves 2014'ten beri Julie Chen'le evli.

İlk olarak iki ay önce altı kadının iddiaları New Yorker'ın sayfalarına yansıdı.

Bu kadınlar, 1980'li yıllardan 2000'li yılların başlarına kadar uzanan dönemde Moonves'un tacizine uğradıklarını öne sürdü .

Makalenin yazarı Ronan Farrow, Pazar günü TV yöneticisi Phyllis Golden-Gottlieb ve Yazar Jessica Pallingston gibi isimlerin de aralarında olduğu altı farklı kadının daha iddialarına yer veren yeni bir makale yayımladı.

Bu kadınlardan bazıları Moonves'un kendisini oral seks yapmaya zorladığını, bazıları ise medya devinin kendi rızaları olmadan önlerinde soyunduğunu iddia etti.

Moonves'a tepki gösterdikleri için kariyerinin zora girdiğini söyleyenler de vardı.

Pazar günü yaptığı açıklamada Moonves ise, "Hakkımdaki on yıllar öncesine dayanan gerçek dışı iddialar gerçekten kim olduğumla tutarlı değil" ifadelerini kullandı.

Moonves ne dedi?

Les Moonves, New Yorker'ın makalesindeki istismar iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Moonves ayrıca, "Doğru olan şu: Yaklaşık 25 yıl kadar önce, CBS'e daha gelmemişken bu kadınlardan üçüyle karşılıklı rıza ile birlikte oldum" diye konuştu.

"Gücümü kadınların kariyerinde ilerlemesine engel olmak için kullandığım doğru değil" diyen Moonves, 40 yıllık meslek hayatında "bu kadar rahatsız edici iddialarla" karşılaşmadığını kaydetti.

O dönem Moonves'un iddialara yanıtı şöyle olmuştu:

"Bazı kadınları geçmişte rahatsız etmiş olabilirim. Bunlar hataydı ve büyük pişmanlık duyuyorum... 'Hayır', 'hayır' demektir."