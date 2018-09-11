Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de uluslararası terörle mücadele operasyonu gerekli, Esad'ın çözümü yanlış

Telif hakkı Getty Images Image caption İdlib'in güneyindeki yerleşim yerleri hava bombardımanlarında hasar gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde bir "uluslararası terörle mücadele operasyonunun" gerekli olduğunu, fakat Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönteminin yanlış olduğunu söyledi.

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi için bir "Dünya Esad'ı durdurmalı" başlıklı bir makale kaleme alan Erdoğan, Esad'ın saldırıları terörle mücadele zemininde meşrulaştırmaya çalıştığını söylerken "Hiçbir ülke Türkiye'den daha fazla terörle mücadelede takdiri hak etmemektedir" dedi ve ekledi:

"Beşşar Esed'in çözümü ise yanlıştır. Masum insanlar terörle mücadele adına kurban edilmemelidir. Bu, sadece aşırılıkçı ve terörizme yeni imkanlar doğuracaktır. DEAŞ'ın ortaya çıkışı, Suriye'de olanların bir sonucuydu, sebebi değil.

"İdlib'de terörist ve aşırılıkçı unsurları ortadan kaldırmak ve yabancı savaşçıları adalet önüne çıkarmak için daha kapsamlı bir uluslararası terörle mücadele operasyonu gerekli. Ilımlı isyancılar Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelesinde önemli bir rol oynadılar; onların desteği İdlib'de de önemli olacaktır."

İdlib'de yaşanacak felaketi önleme konusunda Batı kadar Rusya ve İran'ın da sorumluluğu olduğunu belirten Erdoğan İdlib'in için "köprüden önceki son çıkış" ifadesini kullandı:

"Eğer Avrupa ve ABD şimdi harekete geçmede başarısız olursa sadece masum Suriyeliler değil, tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır. Türkiye yanı başındaki katliamı durdurabilmek için tüm gücüyle elinden geleni yapmıştır. Başarılı olduğumuzdan emin olmak için dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir."

Erdoğan İdlib'e yönelik saldırının ufukta gözüktüğünü, bunun karşısında pasif kalmanın bedelinin ise büyük olacağını yazdı. Erdoğan "Suriye halkını Beşar Esad'ın merhametine terk edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib bölgesi, bir haftadır aralıklarla Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları tarafından bombalanıyor.

İki ülke bölgedeki cihatçıların saldırılarını sonlandırmak için bu bombardımanların gerekli olduğunu söylese de Türkiye ve Batı ülkeleri bölgede yaşayan 3 milyon kişinin bombardımandan olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Cuma İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye'nin katıldığı zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'den imzalanan mutabakata ateşkesin de eklenmesini talep etmiş, Putin ise cihatçı örgütlerin temsilcileri masada olmadığı için onlar adına ateşkes sözü vermenin mümkün olmayacağını söyleyerek bu talebi reddetmişti.