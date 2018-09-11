En popüler şarkılarını söylemeyi reddeden beş sanatçı

Telif hakkı Getty Images Image caption Paramore'dan Hayley Williams, Misery Bushes şarkısından uzaklaşmak istiyor

ABD'li müzik grubu Paramore, Misery Bushes şarkısını artık çalmayacaklarını açıkladı.

Grubun vokali Hayley Williams, son konserlerinde grubun "artık şarkıdan bir süreliğine uzaklaşmak istediğini" açıkladı.

Şarkının sözleri geçmişte anti-feminist olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Williams geçen yıl verdiği bir söyleşisinde "O şarkıyı yazdığımda 17 yaşındaydım" demiş ve değiştiğini söylemişti.

Paramore, en popüler şarkılarını çalmayı bırakan tek grup değil. Daha önce bu kararı almış beş grubu inceledik:

1. Radiohead - Creep

Telif hakkı Getty Images Image caption Radiohead 1993 yılında, Creep şarkısını çaldığı dönemlerde

Thom Yorke ve grubu 1993 yılında bu şarkıyla ününü artırdı fakat grup Creep şarkısından bıkmış görünüyor.

1990'ların büyük kısmında grup konserlerinde bu şarkıyı çalsa da 1997'de çıkardıkları OK Computer albümünün turnesinde Creep'i çalmamaya karar verdiler.

Montreal'deki bir konserlerinde dinleyicilerin Creep için tezahürat yapması üzerine Yorke bir küfür salladıktan sonra "O şarkıdan bıktık!" demişti.

Şarkıyı yedi yıl boyunca hiç çalmayan grup, 2016 yılında kısa bir süre konserlerinde yer verdi.

2. Led Zeppelin - Stairway to Heaven

Telif hakkı Getty Images Image caption Robert Plant ve Jimmy Page Stairway to Heaven hakkında farklı görüşlere sahip

Robert Plant 1988 yılında Los Angeles Times gazetesine "O şarkıyı her konserde söylemem gerekse kafayı yerim" demişti.

Hangi şarkıdan bahsediyordu? Led Zeppelin'in en ünlü şarkılarından Stairway to Heaven.

Plant şarkıyı 1971'de yazmış, fakat ilerleyen yıllarda artık şarkının kendisi için bir anlam ifade etmediğini söylemişti:

"Bu sözleri 1971'de yazarken şarkı bana önemli geliyordu ama aradan geçen 17 yıldan sonra emin değilim."

Plant'in şarkıya karşı hisleri, kendisiyle aynı şekilde düşünmeyen grubun gitaristi Jimmy Page ile sorun yaşamasına yol açmıştı.

Grup 2007 yılında bir konser için bir araya geldiğinde ikili şarkıyı çalıp çalmama konusunda tartışmış, sonunda çalmaya fakat konserin son şarkısı yapmamaya karara vermişti.

3. Madonna - Like a Virgin

Telif hakkı Getty Images Image caption Madonna'ın Like a Virgin'i yakın zamanda söylemesini beklemeyin

Popun kraliçesi her dönem kendini yeniden yaratmayı başardı.

Fakat sürekli ileriyi düşünen Madonna, Like a Virgin gibi bazı en gözde şarkılarını da geride bıraktı.

2008'de New York'taki Z100 radyosuna konuşan Madonna, bu şarkıyı bir daha söyleyeceğini düşünmediğini söylemişti:

"Yapamam, birileri bana 30 milyon dolar falan ödemediği müddetçe o şarkıyı söyleyemem."

Madonna sadece şarkıyı söylemek değil, aynı zamanda duymak da istemiyor.

Bir yıl sonra başka bir söyleşisinde "İnsanlar bir restorana gittiğinizde ya da alışverişe çıktığınızda kendi şarkılarınızı duymak istediğinizi düşünüyor. Ama dışarda genellikle Like a Virgin çalıyor ve bu benim duymak istediğim bir şarkı değil."

4. Oasis - Wonderwall

Telif hakkı Getty Images Image caption Oasis bir gün bir araya gelse bile muhtemelen Wonderwall'u çalmayacaklar

Oasis'in tekrardan bir araya gelmesi bugün pek mümkün gözükmese de Liam ve Noel Gallagher kardeşlerden Wonderwall şarkısını duyma ihtimali bundan da düşük.

Bir MTV söyleşisinde şarkı hakkında düşünceleri sorulan Liam Gallagher, "Her konserde bunu çalmamı istiyorlar" demiş ve eklemişti:

"Amerika'ya gidiyorsunuz ve 'Siz Bay Wonderwall musunuz?' falan diyorlar. Çenelerine yumruğu geçiresim geliyor."

Liam ve Noel Gallagher kardeşler pek çok konuda fikir ayrılığı yaşasa da Wonderwall hakkındaki hisleri aynı.

Bu yıl Absolute Radio'ya konuşan Noel Gallagher da "O şarkıyı pek sevmiyorum, 'Vigarettes and Alcohol' çok daha iyi bir şarkımız" demişti.

5. R.E.M - Shiny Happy People

Telif hakkı Getty Images Image caption R.E.M Shiny Happy People ile hatırlanmak istemiyor

Shiny Happy People 1991'de yayınlandığında Nirvana gibi grunge grupları ortalığı kasıp kavuruyordu.

Grubun en popüler şarkılarından biri olsa da R.E.M bu şarkıyı pek sevmiyor.

2003 yılında grubun en iyi şarkılarının toplandığı seçme albümde olduğu gibi konserlerde de bu şarkıya yer verilmiyor.

Michael Stipe, bu şarkıyla hatırlanmak istemediklerini söylüyor:

"100 yıl sonra R.E.M'in bu şarkıyla hatırlanmasını istemiyorum. Bu şarkı bizim küçük hitlerimizden biri olarak anılmalı, zirveye çıktığımız nokta olarak değil."