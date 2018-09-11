Telif hakkı Getty Images Image caption Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Avrupa Birliği'nin (AB) değerleri doğrultusunda ilerlemediği gerekçesiyle yaptırımlarla karşı karşıya olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, AB'nin "şantajına" boyun eğmeyeceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Orban'ın sağcı ve göçmen karşıtı FİDESZ partisinin politikalarının AB'ye bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tartışıyor.

Orban, Strasbourg'daki parlamento binasında milletvekillerine yaptığı konuşmada, parlamentoyu ülkesini aşağılamakla suçladı, "Macarlardan daha iyi bildiğinizi sanıyorsunuz" dedi.

"Macaristan bu şantaja boyun eğmeyecek. Gerekirse, size direneceğiz" diyen Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macar halkı ülkelerinin bir göçmen ülkesi olmasına karşı çıktığı için bu önergeyle kınanmak isteniyor."

Orban'ın bu sözleri parlamentodaki aşırı sağcı milletvekillerinden alkış aldı.

AB içindeki oy hakkının elinden alınması gündemde

Macaristan'a karşı, üye ülkelere yaptırım uygulanabilmesini mümkün kılan 7'nci maddenin işletilmesi gündemde.

Bu kapsamda, Macaristan'ın AB içindeki oy hakkı elinden alınabilir.

Siyasi yaptırımlarla sonuçlanabilecek bu sürecin başlatılmasını öngören önerge, Çarşamba günü oylanacak.

Önergenin kabul edilebilmesi için milletvekillerinin 3'te 2'sinin destek vermesi gerekiyor.

Otoriter eğilimlerle de suçlanıyor

2010 yılında göreve gelen Orban, ülkeyi otoriter bir yöne çekmekle de suçlanıyor.

Macaristan ve FİDESZ partisi ile ilgili bir rapor hazırlayan Hollandalı milletvekili Judith Sargentini, ülkeye yönelik söz konusu süreci başlatmıştı.

Sargentini, basın, azınlıklar ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırların raporda detaylı bir şekilde listelendiğini ve bunların AB'nin değerlerinin açık bir ihlâli olduğunu söylüyor.

Eski Belçika Başbakanı ve milletvekili Guy Verhofstadt, Macaristan'ın AB'ye bugün üye olmaya çalışsa bu koşullar altında mümkün olmayacağını söyledi.

Brexit kampanyasının öncüsü UKIP'in eski lideri, milletvekili Nigel Farage ise, Orban'ın ve ülkesinin aşağılandığını savundu.

Farage, "Brexit kulübüne katıl, seveceksin" dedi.

Göçmen karşıtı tavrıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da parlamentodaki beş milletvekillerinin, Macaristan'a karşı oy kullanacağını açıkladı.

Kurz, Avusturya'nın kamu televizyonu ORF'ye yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden taviz verilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Göçmen karşıtı bir kampanya yürüten Viktor Orban'ın partisi, Nisan ayındaki genel seçimlerde meclisteki sandalyelerin 3'te 2'sini kazanmıştı.

Orban daha önce, çoğunlukla Müslüman olan göçmenlerin Avrupa'nın Hristiyan medeniyetine bir tehdit oluşturduklarını söylemişti.

Avrupa Birliği, Polonya'ya karşı da benzer bir süreç başlatmıştı.