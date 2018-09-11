IŞİD'in Suriye'nin doğusunda elinde tuttuğu son bölgelere operasyon

Telif hakkı AFP Image caption ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri SDG'yi hava saldırıları ve top ateşiyle destekliyor.

YPG'nin önemli bir bölümünü oluşturduğu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'i Suriye'nin kuzeydoğusundan sürmek için başlatılan operasyonun son aşamasına geçtiklerini açıkladı.

SDG milisleri, Orta Fırat Vadisi'ndeki Hajin kasabası civarındaki IŞİD militanlarına karşı Pazartesi günü bir kara saldırısı başlattı.

Kürt ve Arap milislerden oluşan SDG'yi destekleyen uluslararası koalisyon, "zorlu bir çatışma" beklediklerini söyledi.

ABD, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada IŞİD'in Suriye'de hâlâ 14 bin civarında militanının bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Bu militanların çoğunun doğuda Fırat Nehri'nden batıda Irak sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Hajin'e uzanan bir alanda, ayrıca Suriye hükümeti güçleriyle çarpıştıkları ülkenin orta ve güney kesimlerindeki çölde bulunduklarına inanılıyor.

Örgütün herhangi bir yeri kontrol etmediği Irak'ta ise 15 bin 500 ila 17 bin 100 militanı olduğu belirtiliyor. Irak'taki militanların çoğu ülkenin batısındaki çölde saklanıyor.

IŞİD gücünün zirvesine ulaştığı 2014'te Suriye ve Irak'ta geniş bölgeler ele geçirip "halifelik" ilan etmiş ve 7,7 milyon kişiyi yönetmişti.

SDG milisleri, operasyonun IŞİD "kalıntılarını" Hajin ve Deyr ez Zor kırsalından temizlemek için başlatıldığını bildirdi. SDG son dört ayda Baghuz ve Daşişa bölgelerindeki IŞİD güçlerini sürmüştü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir SDG komutanı AFP'ye yaptığı açıklamada, Hajin saldırılarının ilk gününde en az 15 IŞİD militanını öldürdüklerini açıkladı.

Söz konusu komutan, "Hajin'deki çatışmalar zorlu olacak çünkü Daeş (IŞİD) mevzilerini güçlendirdi. Ama bölgeyi ele geçireceğiz" dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "IŞİD mevzilerine yönelik hava, top ve kara saldırılarının son ayların en şiddetlisi olduğunu ve SDG'nin Hajin'deki sivillerin kaçabilmesi için bir insani koridor oluşturduğunu" bildirdi.

Bağdadi'nin ses kaydı

Geçen ay IŞİD, örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait olduğunu öne sürdüğü bir ses kaydı yayınlamış, Bağdadi mesajında halifeliğin "yaşayacağını ve IŞİD'in Hajin'le sınırlı olmadığını" söylemişti.

Telif hakkı AFP Image caption Bağdadi Temmuz 2014'ten bu yana kamuoyu önünde görülmüyor.

Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor ancak bir koalisyon sözcüsü AFP'ye, Hajin'de hâlâ üst düzey IŞİD hedefleri bulunduğuna inandıklarını belirtti.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD militanlarının ülkenin güneybatısındaki Suveyda'da bulunan Tulul el Safa bölgesinde hükümet güçlerine yaptıkları baskında 21 askeri öldürdüklerini duyurdu.

Suriye resmi medyası ise bölgede yoğun çatışmaların yaşandığını belirtirken, savaş uçaklarının ve topçu birliklerinin IŞİD'ın sığınaklarını bombaladığını ve çok sayıda militanı öldürdüğünü duyurdu.