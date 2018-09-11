Birleşmiş Milletler'den İdlib çağrısı: Kan gölüne dönüşmesi engellensin

Telif hakkı Getty Images Image caption Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de İdlib'e yönelik geniş çaplı bir savaştan kaçınılmasını talep etti.

Guterres, "İdlib kan gölüne dönüşmemeli" dedi.

Rusya, İran ve Türkiye'ye seslenerek, İdlib'deki sivillerin korunması için hiçbir çabadan kaçınmamalarını isteyen Guterres şöyle konuştu:

"Bu, kana bulanmış Suriye çatışmasında daha önce görülmemiş bir insani kabusa yol açacaktır."

Muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de 3 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib'i geri alma sözü vermiş, Rusya ile birlikte geçen hafta hava saldırılarına başlamıştı.

Guterres, "İdlib'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve terörist grupların hoşgörülemeyeceğini anlıyorum. Ancak terörle mücadele savaşan tarafları uluslararası hukuk nezdindeki yükümlülüklerinden sıyırmıyor" dedi.

Rusya, İran ve Türkiye'den yetkililer BM'nin Suriye temsilcisi Staffan de Mistura ile Cenevre'de Salı günü bir araya geldi.

Rusya aynı zamanda, Cuma günü yapılan Tahran zirvesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşkes önerisinde bulunmuş, bu öneri reddedilmişti.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise, "Rusya, İran ve Esad İdlib'i yerle bir ediyorlar ve bizden buna 'barış' dememizi istiyorlar. Ama gerçek şu ki, Astana başarısız oldu. Şiddeti durdurmayı ya da siyasi bir çözüm getirmeyi başaramadı" ifadesini kullandı.