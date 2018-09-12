İdlib İngiltere basınında: Putin Suriye'de zayıflığımızdan faydalandı

Telif hakkı Getty Images Image caption İdlib havadan bombalanmaya devam ediyor

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesinin diploması editörü Roger Boyes, bugünkü yazısında "İdlib savaşı Rus ve Suriyeli liderlerin nasıl Batı'yı cebinden çıkardığını gösterecek" dedi.

Boyes "Putin Suriye'de zayıflığımızdan faydalandı" başlıklı yazısında gelecekte İdlib'in 1683 Viyana Kuşatması veya 1942-43 Stalingrad Muharebesi gibi, savaşın gidişini ve uluslararası ilişkileri değiştiren bir "kan gölü" olarak anılacağını söyledi.

İdlib'de savaşın bu ay sonunda New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nun ardından başlayacağının tahmin edildiğini belirten Boyes, o noktadan sonrasının önceki çatışmalardan bilindiği şekilde ilerleyeceğini, Rusların savaş uçaklarıyla, Suriye'ninse havanlarla İdlib'i bombalayacağını, pazar yerlerine varil bombaları atılacağını yazdı.

'Kürtler Türkiye tarafından finanse edilen cihatçılara karşı savaşacak'

Boyes yazsına şöyle devam etti:

"Suriyeli Kürtler de huzursuz bir şekilde rejimin askeriyle yan yana, Türkiye tarafından finanse edilen isyancılar ve cihatçılara karşı savaşacak.

"Halep, Doğu Guta ve Humus'ta bunu daha önce gördük. Oradan çıkan muhalifler genelde İdlib'e gönderiliyordu. Ama şimdi sıra İdlib'de. Orada 2011'deki nüfusunun iki katı kadar insan var. 3 milyon kişiden 20-30 bini silahlı savaşçı.

"Bir katliam olacağını şimdiden biliyoruz. ABD Musul'da IŞİD'i bombaladığında, akıllı bombalara rağmen bin sivil ölmüştü. Bu sefer Rusya'nın aptal bombaları olacak.

"Suriye analisti Marwan Kbalan, İdlib'deki nüfus yoğunluğunu 'Bir kurşun sıksanız muhtemelen iki kişi ölür' diye anlatıyor.

"İdlib'in sınır bölgelerindeki hastaneler şimdiden bombalandı bile.

"Beklenen muharebe, tüm dış güçlerin savaşın bittiğini ve Esad'ın kazandığını ilan edip Orta Doğu'nun bu köşesinde tekrardan sükunet sağlama isteğiyle ilişkili. Pek çok kişiye göre bu, Putin için büyük bir zafer olacak. Aynı zamanda Suriye'de kurulacağı umulan geçiş hükümeti için potansiyel partnerler olarak yetiştirilen kişilere de ihanet anlamına gelecek.

"Beklenen vahşeti durdurmak için bir şey yapacak mıyız? Hayır. Batı zararın neresinden dönersen kârdır diye düşünüyor. ABD, İngiltere ve diğer AB ülkelerinin ılımlı muhaliflere verdiği kaynakları kesmesi ancak etik yorgunluğu olarak tanımlanabilir.

"ABD Obama döneminde Suriye'de artık hayati bir ulusal çıkarı kalmadığı ve Rusya'nın lrili işini görebileceği kararını vermişti. Putin'in Esad'ın kimyasal silah kullanmamasını sağlaması durumunda Trump da müdahil olmayacak.

"ABD Rakka'da IŞİD'i yenerken Rusya ile işbirliği yaptığı gibi İdlib'de de Rusya'nın El Kaide ile ilişkili grupları yok etmesini görmeye hazır.

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'Türkiye NATO üyeliğinde ciddiyse sözümüzü dinlemeli'

"Esad, Putin veya İran üzerinde bir etkisi bulunmayan İngiltere ise daha da güçsüz. Hatta İdlib'deki İngiliz cihatçıların orada ölmesinden memnuniyet bile duyabilir. İngiltere ve AB ülkelerinin elindeki tek koz, İdlib'de vahşet yaşanması durumunda Suriye'nin yeniden inşası için fon vermemek olur.

"Fakat bu, Suriye halkına çifte zulüm anlamına da gelir.

"Biz Türkiye'nin İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki karmaşık rolüne odaklanmalıyız. Türkiye dost bir NATO ülkesi ve dikkatli bir şekilde Rusya ve İran'la işbirliği yapıyor.

"İdlib'i kurtaramayabiliriz ama en azından Erdoğan'ın Rusya'yla savaşa girmesini engelleyebiliriz.

"Türkiye İdlib'den 700 bin göçmenin sınırlarına dayanmasından endişeleniyor. Türkiye'yi bu insanları Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir yerde tutmaya ikna etmeliyiz.

"Eğer Türkiye sorumlu bir komşu olarak hareket ederse cesaretlendirilmeli: Türkiye NATO üyeliği konusunda ciddiyse bizim sözümüzü dinlemeli ve bu kaosu Kürtlerle sürdürdüğü savaşına devam etmek için kullanmamalı.

"Bu felaket savaştan ve Esad rejiminin ayakta kalmasını küçük düşürücü bir şekilde kabul etmek zorunda kalmamızdan çıkaracağımız bir ders var: Orta Doğu'da merhamet reel politikanın alternatifi değil."

Guardian: İdlib'in düşmesi savaşın bittiği anlamına gelmeyecek

İdlib'deki gelişmelere yer veren bir diğer gazete de The Guardian'dı.

Konuyu başyazısında işleyen gazete, "İdlib'deki insanlar neyle karşılaşacağını biliyor ama gidecek hiçbir yerleri yok" başlığını kullandı.

Guardian Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'in kan gölüne dönebileceği ve operasyonun Türkiye, Avrupa ve diğer ülkeler için de güvenlik riskleri oluşturacağına yönelik uyarılarına da yer verdi.

Gazeteye göre "İdlib'in düşmesi Suriye'deki savaşın bitmesi anlamına gelmeyecek, yeni bir istikrarsızlık, kaos ve acı dönemi başlatacak".

Guardian'ın başyazısı şöyle devam etti:

"Rusya'nın 'Bu irinli çıbanın yok edilmesi gerekiyor' açıklaması, İdlib'deki tutumlarının sinyalini veriyor.

"Geçmişte muhaliflerin ellerindeki bölgelere yapılan saldırılar sivillerin operasyonlarda umursanmadığını değil aksine özellikle hedef alındığını gösteriyor. BM geçen hafta İdlib çevresindeki dört hastanenin vurulduğunu açıkladı.

"Donald Trump'ın Esad ve destecilerine yönelik tweetinden kısa bir süre sonra İdlib bombalandı.

"ABD, İngiltere ve Fransa'nın 'Kimyasal saldırı olursa çok daha sert tepki gösteririz' uyarıları her ne kadar gerekli olsa da kimyasal silah kullanılmadan yapılan katliamların kabulüne endişe verici oranda yakın bir anlama geliyor.

"İdlib'den rejimin kontrolündeki noktalara doğru insani koridor açılması fikri ise daha önce rejimin neler yaptığını gören insanlar için absürt.

"Türkiye sınırı da kapalı: Türkiye 3,7 milyon sığınmacı ile Avrupa'nın geri kalanından daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

"Bu durumda İdlib'den olası tek çıkış Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki topraklara gerçekleşebilir. Eğer Erdoğan Suriye toprağında Suriyelilerin buraya geçmesini sağlayamaz, onları koruyamazsa bundan sonra masum Suriyelilerin koruyucusu olduğunu iddia etmesi mümkün olmaz.

"Fakat bunun için de büyük insani yardıma ihtiyaç var.

"Ne olursa olsun daha fazla baskı, daha fazla travma, daha fazla coğrafi mücadele göreceğiz.

"İdlib herkesin çıkarlarının kesiştiği nokta. Fakat bu kesişim noktasında çoğu aktörün çıkarları birbiriyle çatışıyor."