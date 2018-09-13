"Kadınların 40'lı yaşlarda yumurtalarını dondurması mantıklı değil"

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İngiltere'de Doğurganlık ve Embriyoloji Departmanı (HFEA) 40 yaşından sonra yumurtalarını donduran kadınlara gebelik olasılığının oldukça düşük olduğu ve bu işlemin pek anlamı olmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Ülkede doğurganlık kliniklerini denetleyen HFEA doğurganlığın yaşla ilerledikçe azaldığını ve yumurta dondurmak için en uygun dönemin 35 yaş öncesi olduğunu da açıkladı.

Buna karşın veriler kadınların en çok 38 yaşında yumurta dondurduklarını ve pek çok kişinin de 40'lı yaşlarda bu uygulamayı tercih ettiklerini ortaya koydu.

Ülkedeki devlet hastaneleri çok daha erken bir yaş sınırı koyarken özel hastanelerde bu tür bir sınırlama yok.

Özel klinikler doğru bir eş bulamadıklarını düşünen ve bu nedenle çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara bu seçeneği sağlıyor.

2016 yılında ülkede 1,310 yumurta dondurma işleminin yüzde 80'i özel kliniklerde yapıldı.

Dondurma işleminin 890'ı 35 yaş ve üstü kadınlar için yapıldı.

HFEA bunu bir B planı olarak gören kadınlara riskler, maliyetler ve başarı düzeyi üzerine sağlıklı bilgi verilmesi gerektiğini söylüyor.

28:35:42 istatistiği

Donmuş yumurtaların kullanıldığı döllenmelerin sadece beşte biri doğumla sonuçlanıyor.

Fertility Network kuruluşundan Aileen Feeney kadınların doğurganlıklarıyla ilgili 28: 35: 42 şeklinde adlandırdığı istatistikleri iyi bilmeleri gerektiğini söylüyor.

Feeney "28 yaşında kadın doğurganlığı düşmeye başlıyor, 35 yaşta çakılıyor, 42 yaşında biyolojik anne olma şansı hızla yok oluyor" dedi.

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Yumurta dondurmayla ilgili gerçekler

-Başarı oranı düşük olabilir

-Yumurta kalitesi ve sayısı kadın yaşlandıkça düşüyor

-Anneliği geciktirmek için basit bir çözüm değil

-Donmuş yumurtalar sadece 10 yıl boyunca saklanabiliyor.

Yumurta dondurma işlemi İngiltere'de yaklaşık 3 bin-4 bin sterlin arasında.

Sonraki aşamalarda yumurtaları çözmek ve kullanmak 7 bin-8 bin sterline mal oluyor.