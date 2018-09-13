Yunanistan'da popüler Navagio Plajı'nda falezden kaya koptu: 7 turist yaralı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'ndaki Navagio Plajı'nda bir kaya falezden koptu, 7 turist yaralandı.

Yetkililer yaralanan 7 turistten dördünün 34 yaşındaki bir Çek kadın ile onun eşi ve iki çocuğu olduğunu açıkladı.

Yaralıların sağlık durumları iyi.

Düşen kayanın yarattığı dalgalar nedeniyle birkaç ufak tekne alabora oldu.

Olay sırasında plajda yüzlerce kişinin bulunduğu, kayanın düşmesinin ardından bölgenin boşaltıldığı açıklandı.

Navagio, Yunanistan'ın en popüler plajlarından ve adını bölgede yaklaşık 40 yıl önce batan bir yük gemisinden alıyor.