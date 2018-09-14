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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Times gazetesine yazdığı açık mektupta, gazetenin geçen hafta İdlib'deki gelişmelerle ilgili başyazısına atıfta bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye'nin müttefiki YPG'yi ABD'nin desteklediği atlanıyor" dedi.

Gazete geçen haftaki başyazısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine bağlı birliklerin İdlib'e operasyon düzenleme hazırlığında olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetenin bu "kanlı harekât" ihtimaline dikkat çekmesinin doğru olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, İdlib operasyonunun insanlık felaketine neden olabileceğini belirtip, BM'nin de '21. Yüzyılın en büyük kaybının yaşanabileceği yönündeki uyarısını hatırlattı. Çavuşoğlu açık mektubunda YPG, Esad ve ABD ilişkine dair de şunları söyledi:

"Ama başyazı, kaygı verici bir gelişmeyi atlıyor: Esad'ın saldırıdaki müttefikleri ABD tarafından destekleniyor.

"Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'ye, Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla alınan silahların ve yardımın gittiği, YPG'nin Esad ile ittifaka girip, Temmuz ayında varılan anlaşma uyarınca, İdlib'in muhaliflerden geri alınmasına yardım için birliklerini gönderdiğine dair yeni haberler geliyor.

"Başını YPG'nin çektiği sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin üst düzey liderlerinin, yeni Suriye'de kendilerine yer edinmek için Suriye rejimiyle resmi görüşmeler yapmasından bu yana ittifak büyüdü."

'YPG sınır yakınında faaliyet göstermesinin savunulacak tarafı yok'

Çavuşoğlu, 'YPG'nin PKK bağlantılı' olduğunu ifade ettiği yazısını şu sözlerle noktaladı.

"YPG'nin Suriye içinde, Türkiye sınırına yalnızca birkaç kilometre mesafede faaliyet göstermesinin savunulacak bir tarafı yok. Washington'ın bölgedeki gerçek müttefiklerinin kim olduğuna karar verme zamanı geldi."