Lavrov: İdlib'i bombalamaya devam edebiliriz, insani koridor açılabilir

Telif hakkı AFP Image caption Lavrov, Berlin'deki bir oturumda yaptığı konuşmada insani koridor açılması için yerel güçlerle anlaşmaya gidilebileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerekli görülmesi durumunda Suriye'nin İdlib vilayetindeki "militan mevzilerini" bombalamaya devam edeceklerini söyledi.

Sergey Lavrov ayrıca sivillerin İdlib'den kaçabilmeleri için insani koridor da açılabileceğini belirtti.

Rus ajansı Interfax'ın haberine göre Berlin'de bir oturumda konuşan Lavrov, Rus hava kuvvetlerinin "terörist silah yapım tesisleri" ifadesini kullandığı bölgelere saldırabileceğini vurguladı.

Lavrov, bu bölgelerin tespit edilmesi durumunda yerel güçleri de uzlaşmaya teşvik edeceklerini söyledi.

Sivillerin korunması için Rusya'nın elinden geleni yapacağını ifade eden Lavrov, "Bu meseleye çok ihtiyatlı yaklaşacağız, insani koridorlar oluşturacağız, yerel güçlerle anlaşmaya varacağız ve sivil halkın acı çekmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Suriye ordusu, muhaliflerin ülkedeki son kalesi İdlib'i geri almak için son haftalarda bölgedeki kuvvetlerine takviye yapıyordu.

Lavrov ise "Şimdi ortaya atılan durum, 'Suriye güçlerinin Rusya desteğiyle bir saldırı düzenleyecek olduğu.' Ama bu gerçeklerin aslına uygun bir aktarımı değil. Suriye güçleriyle biz, yalnızca İdlib bölgesinden gelen saldırılara karşılık veriyoruz" diye konuştu.

BM: İdlib'de çok sayıda sivil hayatını kaybedebilir

Öte yandan, Birleşmiş Milletler de İdlib'e olası bir harekatın "yüzyılın en büyük insani felaketi olacağı" uyarısında bulundu.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir basın toplantısı düzenleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "İdlib'e olası bir operasyon çok fazla sayıda sivil kurbana yol açabilir, bundan çok endişeliyiz" dedi.

"Son yılda Halep, Doğu Guta gibi yerlerdeki operasyonlarda istenmeyen silahlı gruplar İdlib'e yollanmıştı. İdlib silahlı adamlarla dolu" diyen Grandi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, 1 milyonu yerlerinden edilmiş kişilerden oluşan 3 milyon sivil var. Bu silahlı unsurları gönderecek başka bir İdlib de yok. Bu yüzden çözüm daha zor.

"Son haftalarda görüştüğüm Suriye hükümetine ve Rus dostlarımıza, Suriye'nin özellikle ülkenin güneyindeki askeri harekatta yaptığına benzer bir çözüm modelinin benimsenmesinin çok önemli olduğunu söyledim. Aşırı derecede kan dökülmesini önlemek için en azından bazı gruplarla anlaşmaya varılması modelinin...

"Elbette terörist gruplarla müzakere etmek zor, bunu anlıyorum ama en azından radikal olmayan muhalif gruplarla anlaşmaya varılabilir. Biz barışçıl yollarla anlaşmaya varılabilmesini umuyoruz."

İdlib'de son 2 haftada 39 bine yakın kişi evlerini terk etmişti.