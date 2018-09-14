Telif hakkı Reuters Image caption Kuzey Carolina'da kasırgaya karşı önlem olarak kaplanan bir binaya yazılan "Defol Florence" mesajı.

ABD'nin doğu kıyısına doğru yaklaşan ve felaket alarmı verilmesine yol açan Florence Kasırgasını haberlerde duymuş olabilirsiniz.

Peki, Florence'i bu yılın diğer kasırgaları Beryl, Chris ve Debby'den bu kadar farklı kılan ne?

Yetkililerin Florence'ten neden bu kadar kaygı duyduğunu ve nasıl bir hasara yol açabileceğini açıklayan başlıca unsurlarları derledik.

'Mike Tyson'ın yumruğu gibi inecek'

Kasırganın ürettiği rüzgarların hızı son günlerde azalmış olabilir. Şu anda rüzgarın saatteki hızı saatte 175 kilometre. Ancak yavaş ilerleyen kasırganın farklı sorunlara yol açabileceği kaygıları var.

Uzmanlar, kasırganın karaya ulaştığında önemli bir derecede yavaşlayabileceğini, kıyı boyunca ilerleyeceği yönü tahmin etmenin zor olduğunu ve yağış getirebileceğini söylüyor.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virgina'da 1,7 milyon kişi tahliye edildi. 10 milyon kişinin durumu da kasırgadan etkilenebilecekleri kaygısıyla yakından izleniyor.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD'nin doğu kıyılarına yaklaşan Florence Kasırgası'nın uydu fotoğrafı.

ABD'nin doğu kıyısına yaklaşan Florence'ın uydudan çekilen bu fotoğrafı, kasırganın dev boyutları hakkında iyi bir fikir veriyor.

Bir meteoroloji uzmanı, Florence'in Carolina kıyılarının bazı kesimlerinde yaşayanlar için "hayatlarının kasırgası" olacağını söyledi. Bir acil durum yetkilisi de kasırganın bölgeye "Mike Tyson'ın yumruğu gibi ineceğini" belirtti.

Uzmanlar kasırganın merkezinde saatteki 130 kilometreyi bulabilecek rüzgarlar olacağını belirtirken, bazı uzmanlar da Florence'ın bölgeyi vuran gelmiş geçmiş en güçlü kasırga olacağını söylüyor.

'Maddi hasar 170 milyar doları aşabilir'

Analiz şirketi CoreLogic, kasırganın 170 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açabileceğini ve yaklaşık 759 bin ev ve işyerinin etkilenebileceğini açıkladı.

Enerji şirketleri de kasırganın bazı bölgelerde görünür gelecekte elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Carolina'daki bir enerji şirketinin yönetim kurulu başkanı "Bu sıradan bir fırtına değil, insanlar uzun bir süre, günlerle değil haftalarla ölçülebilecek bir süre elektriksiz kalabilir." dedi.

Dev dalgalar ve kirli sel suları

Telif hakkı Getty Images Image caption Floyd Kasırgası Kuzey Carolina eyaletini 1999'da vurmuş ve sel suları tarımsal atıklarla kirlenmişti.

Kasırga bölgede birkaç gün kalırsa, getirebileceği yağış miktarı sel felaketlerine yol açabilir.

Ancak en büyük tehlike, deniz seviyesinde yaşamı tehdit edebilecek düzeydeki yükselmeler. Kuzey Carolina kıyılarında boyu 4 metreyi bulan dalgaların görülebileceği söyleniyor.

Tüm bunlar ayrıca, domuz dışkısı ve kömür külü gibi endüstriyel atıkların insanların evlerine girmesiyle eyalette bir çevre felaketi yaşanabileceği korkularını da artırdı.

Kuzey Carolina daha önce bi sorunu yaşamıştı. 1999'da eyaleti vuran Floyn Kasırgası geniş alanların toksik sel suları altında kalmasına yol açmıştı.

Tarımsal atık ve petrolle kirlenmiş sel sularında ölü domuz ve tavuklar görülmüştü.

Kıyı bölgelerinde birçok kişi zorunlu tahliye talimatına uydu ancak bazıları bölgede kalıp, kasırganın geçmesini beklemeye kararlı.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kasabasındaki restoran sahibi Solange Iliou Thompsan "Ben kalıyorum, bina sağlam ve Buda bizi koruyaktır. Ne yapabilirsiniz ki? Tabiat anayı durduramazsınız." dedi.

Aynı kasabadaki bir şarküteri sahib ide "Florence'a kaygı ya da panikle yaklaşmıyoruk. Kasırga olacak ve biz sadece bunu nasıl atlatabileceğimizi bulmalıyız." diye konuştu.