Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador: O lüks uçağa binersem utancımdan yüzüm kızarır

2 ay önce Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta 3 saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satma konusunda fikrini değiştirmeyeceğini söyledi.

Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle 3 saat geç kalktı.

Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, "Hayır, bu durum fikrimi değiştiremez. Bu kadar yoksul bir ülkede o lüks uçağa binersem utancımdan yüzüm kızarır" dedi.

"Gücün tevazuda" olduğunu söyleyen solcu lider, "Kibirli politikacıların iktidarı uzun sürmez" yorumunu yaptı.

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor