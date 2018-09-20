Bitkiler saldırı tehdidi karşısında nasıl savunmaya geçiyor?

ABD'li bilim insanları, bitkilerin saldırı tehdidi karşısında nasıl savunmaya geçtiğini ortaya çıkardı.

Bitkilerin uyarı sinyalini yaprak damarlarından diğer kısımlara ilettiği anlar görselleştirilince, göz alıcı bir ışık şöleni ortaya çıktı.

Örneğin bir tırtıl yapraklarına dişlerini geçirdiğinde bitkilerin stres ve savunma hormonu salgıladığı, uyarı mesajını da yaprak damarlarına pompaladığı kalsiyum dalgaları ile diğer kısımlarına ilettiği gözlemlendi.

Science dergisinde yayımlanan araştırma için Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Profesör Simon Gilroy ve ekibi, Yeşil Florasan Proteini ile genetiği değiştirilmiş bitkileri kullandı.

Bu parlak kimyasal sayesinde bitkilerin iç iletişim yöntemini görselleştirdiler. Yapraklar arasında yayılan uyarı mesajı, bir ışık şölenine dönüştü.

Saldırı anı sırasında bitki, yara aldığı noktadan elektrik yükünü ateşliyor ve saldırı tehdidi mesajını diğer yapraklara yayıyordu. Düşünmeden ve hareket etmeden…

Daha önce bu iç iletim sisteminin nasıl çalıştığını görmek mümkün olmamıştı.

Bazı bitkiler saldırı anında hücre duvarlarını sertleştiriyor, böceklerin hoşuna gitmeyen zehir ve kimyasallar salgılıyor.