Yemen'de '1 milyon çocuk daha açlık tehdidi altına girdi'

Uluslararası yardım örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun), Yemen'de bir milyon çocuğun daha açlık tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Yükselen gıda fiyatları, ülkenin para biriminin değer kaybı ve yaşanan iç savaş çok daha fazla aile, gerekli gıdayı tedarik etmekte zorlanıyor.

İsyancıların elindeki bölgelere ulaşan yardımın, ülkeye giriş kapısı olan Hudeyda isimli liman kentinde de çatışmaların başlamasının, gıda konusunda yeni bir tehdit yaratacağı öngörülüyor.

Yardım kuruluşunun verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'in 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.

Yemen'de neden bir savaş yaşanıyor?

Yemen 2015 yılında tırmanan çatışmalarla iç savaş ortamına sürüklendi.

Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi ülkenin batısının neredeyse tamamını ele geçirdi ve sonucunda uluslararası toplumun Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurabbu Mansur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Telif hakkı MOHAMMED AWADH/ SAVE THE CHILDREN

İsyancıların, İran'ın 'taşeronu' olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 Arap ülkesinin yer aldığı koalisyon, hükümeti yeniden kurmak için bir askeri operasyon başlattı.

3 yıldır devam eden savaş, ülkede memur maaşlarının ödenmesi konusunda ciddi gecikmelere yol açtı. Bazı kamu çalışanlarının iki yıla yakın süredir maaş almadıkları belirtiliyor.

Maaşları halen yatanlar ise savaş öncesindekine kıyasla yüzde 68 yükselen gıda fiyatları ile yüzleşmek durumunda.

Yemen Riyali ise bu ay başında tarihin en düşük seviyesini gördü. Savaşın başından bu yana yaşanan kayıp yüzde 180'e ulaştı.

Save The Children'ın açıkladığı rapora göre, 2018 sonuna dek ülkede 36 binden fazla çocuk hayatını kaybedebilir.