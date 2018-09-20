Hollanda'dan domuz gribi aşısı olup hastalanan vatandaşlarına tazminat

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Hollanda hükümeti, 2009 yılında Meksika'da patlak veren ve bütün dünyaya yayılan domuz gribine karşı aşı yaptırdıktan sonra sonra ciddi şekilde hastalanan vatandaşlarına milyonlarca euro tazminat ödeyecek.

Hükümet, bu amaçla 2019 yılı için Sağlık Bakanlığına 5 milyon euro ek bütçe ayırdı.

Volkskrant gazetesine göre, bebekken domuz gribine karşı geliştirilen Pandemrix aşısı olan 7 ile 10 arasındaki kişi, narkolepsi hastalığına yakalandı.

Sağlık Bakanlığına tahsis edilen 5 milyon euro, şu an 10 - 15 yaş civarında olan narkolepsi hastaları ile ailelerine verilecek.

Domuz gribi aşısı sonucu narkolepsi hastalığına yakalanan çocukların avukatlarına göre, kurbanların bazıları hiç çalışamayabilir. Bu nedenle tazminat miktarı kolayca ikiye katlanabilir.

Narkolepsi, beynin herhangi bir yerde her an uykuya dalmasını sağlayan nadir bir durum.

Hastalığın tedavisi yok ancak belirtiler ilaçla kontrol altına alınabiliyor.

İsveçli bilim insanları buldu

İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, narkolepsi hastalığının, domuz gribine karşı geliştirilen Pandemrix adlı aşıyı olanlarda daha yaygın görüldüğü ortaya çıktı.

Meksika'da domuzlarda ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan grip nedeniyle, birçok ülkede aşı kampanyaları düzenlenmişti.

Hollanda hükümeti de, özellikle bebek ve çocuklar ile hamilelerin aşı olması konusunda topluma çağrı yapmıştı. 2009 yılında 500 binden fazla çocuk domuz gribine karşı aşılandı.

İsveç'te yapılan araştırmanın, narkolepsi hastalığı ile domuz gribi aşısı arasındaki bağa işaret etmesi üzerine Hollanda hükümeti, kurbanlarla anlaşmaya gitme kararı aldı.

Eski Sağlık Bakanı Edith Schippers, 2014 yılında Halk Sağlığı Kurumu'na "sorumluluk kabul etmeden kurbanlarla anlaşma" talimatı verdi.

Ancak bağımsız uzman görüşlerinin de alınması nedeniyle anlaşma süreci 2019 yılına uzadı.

Hollanda hükümetinin 2019 bütçe tasarısında, "domuz gribi aşısı nedeniyle narkolepsiye yakalanan kişilerle yürütülen anlaşma sürecinin çözüme ulaşması için, sağlık bakanlığına fazladan 5 milyon euro ayrıldığı" vurgulandı.