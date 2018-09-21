Telif hakkı Reuters

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın "ciddi bir hastalık" sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet medyasına konuşan Vietnam'lı yetkililer, 61 yaşındaki Tran'ın başkent Hanoi'deki bir hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı, Tran'ın hastalığı hakkında ise bilgi vermedi.

Vietnam Komünist Parti lideri, devlet başkanı ve başbakan tarafından yönetiliyor.

Devlet başkanlığı rolü ise daha çok sembolik.

Telif hakkı Reuters

12 Ekim 1956 doğumlu Tran, çiftçi bir ailenin çocuğu.

2016'da göreve gelen Tran, daha önce Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı'ydı. İstihbarattan Komünist Parti'ye yönelik iç ve dış tehditlerin engellenmesine kadar çok güçlü yetkilere sahipti.

Tran, Komünist Parti içinde yükselerek polütbüroya katılmıştı.