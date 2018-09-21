Filipinler'de toprak kayması: Enkaz altındakiler cep telefonuyla mesaj atıyor

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Filipinler'in Cebu eyaletindeki iki köyde meydana gelen topak kaymasında en az 21 kişi öldü. Enkaz altında onlarca kişinin olduğu bildirildi.

Yetkililer, enkaz altındaki bazı kişilerin cep telefonlarıyla mesajlar göndererek yerlerini tarif ettiğini söyledi.

İki köy toprak altında

Naga kentinde iki köyü yerle bir eden olan toprak kayması, ülkenin kuzeyinde büyük bir yıkıma yol açan, 88 kişinin öldüğü tayfun felaketinden bir gün sonra meydana geldi.

Mangkhut tayfunu Cebu'yu doğrudan vurmadı. Ancak şiddetli muson yağmurlarının ülke genelinde toprak kayması riskini artırdığı açıklanmıştı.

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'Gök gürlemesi gibi bir ses duyduk'

Cristita Villarba adlı bir görgü tanığı AP ajansına "Deprem gibiydi. Gök gürlemesi gibi bir ses duyduk, hepimiz kaçmaya başladık. Herkes çığlıklar atarak kaçışıyordu. Enkaz altındakilere yardım etmeye çalıştık ama kardeşiminki dahil evlerin üzerini toprak kaplamıştı" dedi.

Yerel medyaya göre 600'den fazla aile, felakatin ardından geceyi tahliye merkezlerinde geçirdi.

20'den fazla evin yıkıldığı bölgede daha önce bir kireç ocağı bulunduğu ve burasının toprak kayması riski taşıdığının bilindiği belirtildi.