Tanzanya'da gemi faciası: Ölü sayısı 200'ü geçebilir

Telif hakkı Stephen Msengi

Tanzanya'da Victoria Gölü'nde 400'den fazla yolcu taşıyan bir geminin batması sonucu en az 42 kişi öldü. Bir yetkili Reuters ajansına ölü sayısının 200'ü geçebileceğini söyledi.

Geminin limana demirlerken, yolcuların bir kenara yığılması sonucu battığı belirtiliyor.

Ukora ve Bugolara adaları arasındaki sahil şeridinde batan geminin kapasitesinden fazla yolcu aldığı söyleniyor.

Telif hakkı Stephen Msengi

100 kişi kurtarıldı, 32'sinin durumu ağır

Perşembe öğleden sonra yaşanan faciada bölge sakinlerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarına gece ara verildi. Şimdiye kadar 100 kişi kurtarılabildi. Bu yolculardan 32'sinin durumu ağır.

Bilet makinesi de kaybolduğu için kesin yolcu sayısı bilinmiyor.

Adam Malima adlı bir yetkili, "Ölü sayısının çok yüksek olmaması için Tanrı'ya dua ediyoruz" dedi.

1996'da yine Victoria gölünde bir geminin batması sonucu 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu olay, tarihe en büyük deniz facialarından biri olarak geçmişti.

2012'de de Zanzibar adasına giden ve kapasitesinden fazla yolcu taşıyan bir geminin Hint Okyanusu'nda alabora olması sonucu en az 145 kişi ölmüştü.