Image caption İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit müzakerelerinde ülkesinde saygılı olması gerektiğini söyledi.

Theresa May, Salzburg'daki AB Zirvesi dönüşü Başbakanlık Konutu'nda yaptığı açıklamada İngiltere'nin Brexit'e yönelik Chequers Planı'nı reddeden birlik üyesi ülkelerin liderlerinin herhangi bir alternatif önermediklerini belirtti.

Brexit müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini vurgulayan May, AB'nin tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

May, "Brexit referandumunun sonucunu tersine çevirmeyecek ve ülkemi parçalamayacağım" dedi.

Daha önce BBC'ye benzer bir açıklama yapan İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab da, AB liderlerinin müzakerelerdeki ciddiyetini sorguladı.

'AB'nin iki önerisi de kabul edilemez'

İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB'nin kendilerine kabul edemeyecekleri iki öneriyle geldiğini söyledi.

Theresa May bu önerileri, İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Alanı'nda ve Gümrük Birliği'nde kalması ya da AB ile ülkesi arasında sadece bir serbest ticaret anlaşması imzalanması olarak sıraladı.

"AB'den anlaşma yapmadan ayrılmak, birlik ile kötü bir anlaşma yapmaktan iyidir. Theresa May, İngiltere Başbakanı

May ilk formülün "İngiltere'deki referandumla alay etmek", ikinci formülün ise Kuzey İrlanda'nın kalıcı olarak ülkelerinin kalanından ekonomik olarak tamamen ayrılması anlamına geleceğini kaydetti.

Hiçbir İngiltere Başbakanı'nın bunu kabul edemeyeceğini vurgulayan May, "Eğer AB buna razı geleceğime inanıyorsa, çok temel bir hata yapıyor" dedi ve ekledi:

"AB'den anlaşma yapmadan ayrılmak, birlik ile kötü bir anlaşma yapmaktan iyidir."

İngiltere'de muhalefetten May'e tepki

İngiltere'de son açıklaması sonrası muhalefet Başbakanı Theresa May'e tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, AB liderlerine ve May'e "siyasi oyunlara son verme" çağrısı yaptı.

Corbyn, "Hem AB'nin hem de hükümetimizin siyasi oyunları son bulmalı çünkü anlaşma olmaması bir seçenek değil" dedi.

Brexit referandumu sırasında AB'de kalınması için kampanya yürüten Liberal Demokrat Parti'nin lideri Vince Cable da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Chequers planının ölü olduğunu söyleyen Cable, ancak bundan AB liderlerinin değil, Muhafazakar Parti içerisindeki sert Brexit yanlısı kanadın sorumlu olduğunu kaydetti.

Cable, "Huysuzluk çıkarmak yerine, Gümrük Birliği'nde kalmak için kırmızı çizgilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kabul et" diye yazdı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Başbakanı Nicola Sturgeon ise May'in açıklamasını "rezalet" olarak nitelendirdi.

Nicola Sturgeon, "Brexit'in işleyebilir olmasının tek yolu, ortak pazar ve Gümrük Birliği'nde kalmak. Eğer Başbakan bunu kabullenmeye hazır değilse, Brexit olmamalı" dedi.

İskoçya'nın Haziran 2016'daki Brexit referandumunda "Hayır" oyu kullandığını hatırlatan Sturgeon da anlaşma olmamasının bir seçenek olmadığını kaydetti.

Referadumdan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

Hem AB'nin hem de hükümetimizin siyasi oyunları son bulmalı çünkü anlaşma olmaması bir seçenek değil. Jeremy Corbyn, İngiltere İşçi Partisi lideri

AB: İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birliğin liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin planı işe yaramaz" demişti.

Donald Tusk, birliğin liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin mevcut Brexit planının AB'nin ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söylemişti.

Tusk, ticaret ve İrlanda sınırı konularında İngiltere ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurgulamıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Ancak Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

Telif hakkı Reuters Image caption İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleri ve yetkililerine bakıyor

Chequers Planı ne öngörüyor?

İngiltere hükümeti, Temmuz ayında Chequers Planı ile AB'den ayrılma stratejisini belirlemişti.

Söz konusu plan, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

AB'nin ortak pazarı ise sadece malların değil kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını da kapsıyor.

Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır üzerinden yapılacak ticaret ile ilgili görüş ayrılıkları da henüz giderilebilmiş değil.