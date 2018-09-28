Bir katliamın anatomisi

Temmuz 2018'de sosyal medyada hızla yayılan bir video herkesi dehşete düşürdü.

Videoda, 2 kadın ve 2 çocuk, gözleri bağlı halde yakın mesafeden 22 kurşunla öldürülüyordu.

Bazıları katliamın Kamerun'da gerçekleştiğini söylerken, Mali'yi işaret edenler de oldu.

Kamerun hükümeti ise kendi askerlerinin bu katliamı işlediği yönündeki haberlere "sahte haber" dedi. BBC Africa Eye ekibini detaylı araştırması, katliamın nerede, ne zaman ve kimler tarafından işlendiğini ortaya çıkardı.

Araştırma: Aliaume Leroy ve Ben Strick

Prodüktörler: Daniel Adamson ve Aliaume Leroy

Haritalar ve animasyonlar: Tom Flannery